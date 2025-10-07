Asesinaron a un hombre cuando intentaba robarse un carro en Manrique, en Medellín

Un nuevo acto de intolerancia termina con una muerte en Medellín. Esta vez ocurrió en Manrique, donde cerca de la 5:30 de la madrugada del lunes 6 de octubre, se presentó una nueva muerte violenta.

La víctima en este caso fue Julián Esneyder Moncada Peláez de 28 años, quien, de acuerdo con los reportes policiales, intentaba robar un carro en el sector en compañía de otro hombre.

De acuerdo con las autoridades, el propietario del carro se dio cuenta del intento de hurto y reaccionó atacando a los ladrones, causándole la muerte a uno de ellos con un arma cortopunzante.

Respecto a la otra persona que participaba en el hurto del carro, fue capturada por la Policía, es un hombre de 25 años.