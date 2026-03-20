Cinco lesionados dejaron los desmanes en el partido Medellín vs. Junior en el Atanasio

Los desmanes registrados dentro del estadio Atanasio Girardot, de Medellín, durante el encuentro entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, dejaron un total de cinco personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de las autoridades.
Cuando transcurría el minuto 79 del encuentro, algunos desadaptados intentaron meterse a la tribuna occidental con la idea de agredir a aficionados del conjunto tiburón que habían ingresado camuflados, puesto que por seguridad no se permite ingreso de afición visitante a los partidos en Medellín.