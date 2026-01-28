Caída de árbol tras tormenta en Medellín colapsó la movilidad en Buenos Aires, Medellín

La caída de un árbol en la carrera 21 con calle 34, en el barrio Buenos Aires de Medellín, generó la obstrucción de la vía de acceso hacia la urbanización Reserva del Seminario y obligó a la intervención de los organismos de tránsito y gestión del riesgo. El episodio se suma a una serie de emergencias recientes por desplome de árboles en distintos puntos de la capital antioqueña, lo que ha encendido las alertas sobre el estado del arbolado y su impacto en la movilidad y la seguridad ciudadana.
