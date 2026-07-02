“Canela se queda”: la perrita seguirá viviendo en la Estación de Policía de Medellín

La historia de Canela, una perrita criolla que desde hace más de siete años vive en la Estación de Policía de La Candelaria, en el centro de Medellín, tuvo un final feliz.
Durante los últimos días, usuarios en redes sociales alertaron sobre una presunta orden de altos mandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para desalojar al animal de las instalaciones donde ha permanecido desde que llegó siendo una cachorra.
La denuncia generó una rápida reacción entre ciudadanos, colectivos animalistas y defensores de los animales, quienes solicitaron la intervención de la Policía Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad para evitar que Canela fuera retirada del que consideran su hogar.
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