“Canela se queda”: la perrita seguirá viviendo en la Estación de Policía de Medellín

La historia de Canela, una perrita criolla que desde hace más de siete años vive en la Estación de Policía de La Candelaria, en el centro de Medellín, tuvo un final feliz. Durante los últimos días, usuarios en redes sociales alertaron sobre una presunta orden de altos mandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para desalojar al animal de las instalaciones donde ha permanecido desde que llegó siendo una cachorra. La denuncia generó una rápida reacción entre ciudadanos, colectivos animalistas y defensores de los animales, quienes solicitaron la intervención de la Policía Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad para evitar que Canela fuera retirada del que consideran su hogar. Entérese: Conmovedores videos de bomberos venezolanos rescatando a perritos y gatitos atrapados en los escombros tras el terremoto

Ante la creciente presión ciudadana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió públicamente a una publicación de la creadora de contenido @lauracromiaa, una de las principales voceras del caso, y aseguró que revisaría la situación. Horas después llegó la confirmación. A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario informó que, tras conversar con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello, se acordó que Canela permanecerá en la Estación de Policía de La Candelaria. “Canela seguirá prestando esa labor en la institución al lado de nuestros uniformados. Se ha convertido en un símbolo de cariño y de ternura y así lo seguirá siendo. Canela se queda”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, envió un mensaje de tranquilidad a quienes siguieron el caso. “Queremos darle tranquilidad a la ciudadanía porque a Canela no la van a sacar de la Policía”, aseguró el funcionario, quien explicó que, tras conversar con el general Bello, la institución aceptó que la perrita continúe haciendo parte de la estación donde ha vivido durante años.