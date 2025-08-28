Capturaron a un “gringo” con un arma de fuego en Laureles

La Policía Metropolitana reportó recientemente la captura de un ciudadano extranjero en el occidente de Medellín al que se le encontró en su poder un arma de fuego.

Según indicó la autoridad policial, el hombre fue requerido en el barrio Laureles –occidente de la ciudad– durante un control rutinario realizado por un cuadrante toda vez que deambulaba de manera sospechosa por la vía pública y al notar la presencia de los uniformados trató de evadirlos.

Al requisar al hombre, de nacionalidad estadounidense y 42 años de edad, durante el registro le fue hallado en el bolsillo de su pantalón un revólver calibre 22 con cinco cartuchos en su interior.

El “gringo” fue capturado y el arma de fuego quedó incautada. El extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte, tráfico, fabricación y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones y podría enfrentar hasta 12 años de prisión.