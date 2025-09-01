Un gringo y un colombiano denunciaron un robo y terminaron capturados por explotación de menores en Medellín

Dos hombres, un colombiano y un estadounidense-canadiense, quisieron denunciar un hurto del que fueron víctimas, pero cuando las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes se encontraron con que ellos estaban explotando sexualmente a dos menores de edad, las cuales habrían materializado el hecho delictivo, pasando de denunciantes a capturados.
Los hechos se registraron a finales de la semana pasada en un hospedaje de la comuna 11 (Laureles-Estadio), cuando los dos procesados llamaron a la Policía que dos mujeres les habían herido tres celulares de alta gama y tres tarjetas de crédito, un robo valorado en 7.300.000 de pesos, por lo que las autoridades iniciaron una persecución con apoyo de las cámaras de seguridad de la zona.