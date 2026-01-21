En Laureles y San Javier, la Policía capturó en flagrancia a tres personas por extorsión

A través de la línea de emergencias 123, vecinos y quienes estarían siendo víctimas de extorsión en Laureles y San Javier, avisaron oportunamente a las autoridades, lo que permitió la captura en flagrancia de tres personas.
Dos de los hombres, de 27 y 36 años, fueron interceptados en el barrio Juan XXIII mientras se movilizaban en una motocicleta realizando, presuntamente, cobros extorsivos en el sector comercial, intimidando a diferentes personas. En el momento de su detención les fueron incautados $300.000 en efectivo y les inmovilizaron el vehículo.