En Laureles y San Javier, la Policía capturó en flagrancia a tres personas por extorsión

Fue clave el aviso de la comunidad quien reportó de manera pertinente la comisión de este delito. Conozca más detalles.

    A la izquierda, los dos hombres capturados en San Javier, a la derecha, el sujeto detenido en Laureles. FOTO Cortesía Policía Metropolitana.
El Colombiano
21 de enero de 2026
bookmark

A través de la línea de emergencias 123, vecinos y quienes estarían siendo víctimas de extorsión en Laureles y San Javier, avisaron oportunamente a las autoridades, lo que permitió la captura en flagrancia de tres personas.

Dos de los hombres, de 27 y 36 años, fueron interceptados en el barrio Juan XXIII mientras se movilizaban en una motocicleta realizando, presuntamente, cobros extorsivos en el sector comercial, intimidando a diferentes personas. En el momento de su detención les fueron incautados $300.000 en efectivo y les inmovilizaron el vehículo.

A su vez, en la comuna 11 Laureles, los uniformados capturaron a otro sujeto de 24 años gracias al aviso de los vecinos del sector, los cuales señalaron que, al parecer, estaba exigiendo dinero en un establecimiento comercial. Al implicado le fue incautado un teléfono celular que será analizado para determinar si el detenido ha cometido otros hechos delictivos.

“Seguimos enfrentando de manera directa a quienes buscan intimidar a nuestros comerciantes y a quienes buscan afectar la tranquilidad y la convivencia en los barrios de la ciudad. Actuamos con autoridad y con orden, y siempre en articulación permanente con la Policía y la Fiscalía para que los delincuentes sean judicializados”, dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Los tres hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de su situación judicial.

Tenga en cuenta que si es víctima de extorsión o conoce un caso de alguien que sea perjudicado por este delito, puede comunicarse a través de la línea 123 o 165 y denunciar el caso.

