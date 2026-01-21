Otra vez invadieron la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí: la Policía capturó a 13 personas

La Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí sigue siendo el centro del caos en este municipio del Urabá antioqueño. Fue apenas el domingo 18 de enero cuando la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden UNDEMO (antes conocida como ESMAD), tuvo que intervenir en el predio después de que fuera invadido por cientos de personas, quienes inconformes por no ser tenidos en cuenta en la asignación de tierras, se colaron allí a la fuerza para protestar.

No obstante, y a pesar de que en ese momento se logró contener la situación, en la mañana de hoy miércoles 21 de enero volvió a suceder lo mismo, pero esta vez el ambiente se tornó más hostil, tanto que se generaron disturbios y prendieron fuego en el techo de un kiosko, justo en el sector donde tradicionalmente se realizan las corralejas en Necoclí. Ante los hechos, las autoridades no tuvieron más alternativa que interceder, y capturaron a 13 personas que estaban ocasionando los desmanes, entre ellas un menor de edad.

“En un video que se difundió en redes sociales, se evidencia cómo se está incinerando el techo de un kiosko. Al parecer, uno de los individuos que estaba lanzándole piedras a la Policía Nacional decide también ocasionar el incendio. Por intermedio de nuestro Puesto de Mando Unificado, se hace el enlace con los bomberos, quienes llegan de inmediato al lugar de los hechos y controlan la conflagración”, precisó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía Urabá.