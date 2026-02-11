A presunto integrante de La Terraza lo ubicaron en un inmueble de Medellín con 32 kilos de marihuana

A través de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, se llevó a cabo un operativo en la Comuna 1 Popular, nororiente de Medellín, más específicamente en el barrio San Pablo, que derivó en la captura en flagrancia de alias “El Flaco”, presunto integrante del grupo delincuencial La Terraza y a quien se le señala por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles.
Después de las labores investigativas correspondientes, los uniformados dieron con una vivienda de este sector donde no sólo ubicaron al supuesto criminal, sino también 32 kilos de marihuana, 2 armas de fuego de calibre 9 milímetros y 3 proveedores para pistola. Según las autoridades, el inmueble servía como acopio de estupefacientes. Allí, al parecer, se almacenaba la droga para posteriormente ser distribuida.