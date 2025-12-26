¿Medellín perdió la lucha para prevenir el uso de pólvora? Quemados durante esta Navidad aumentaron en 54%

Que este año se está quemando más pólvora que durante las navidades pasadas parece una verdad evidente, a juzgar por las continuas detonaciones que se escuchan de día y de noche. Y, a su vez, las cifras de personas afectadas por esta causa parecen corroborarlo.
El último informe de la Secretaría de Salud de Medellín, con corte a este 26 de diciembre, indica que hasta ahora van en esta ciudad 60 lesionados por productos pirotécnicos, lo que representa casi un 54% más con relación a la misma fecha de 2024.
De los lesionados este año, 45 (75%) han sido hombres y 15 mujeres (25%). Entre tanto, las estadísticas también indican que en el 48% de los casos los quemados han sido las mismas personas que manipulaban los artefactos, en tanto que el 45% ha sido gente que estaban cerca de ellos, como observadores.
En estas festividades van 20 menores de edad cuya Navidad será inolvidable, pero desafortunadamente no por la felicidad que esta época debe evocar sino por las huellas de una lesión con pólvora. Los demás han sido adultos.