Fundación antioqueña operó a joven huilense de enfermedad que sufre una de cada 3.000 personas

A Luis Miguel Collazos Montalvo, un joven de Huila de 22 años, le hicieron una cirugía casi que milagrosa en Medellín para removerle los tumores y el exceso de piel que cargaba desde hace años a causa de la neurofibromatosis tipo 1 (NF1), una enfermedad huérfana sin cura que sufre una de cada 3.000 personas en el mundo.
La NF1 —también conocida como enfermedad de Von Recklinghausen— es una malformación genética que genera cambios de coloración en la piel y tumores en el tejido nervioso. Quienes la padecen suelen tener manchas de color café repartidas por el cuerpo y pecas en las axilas o los brazos; los tumores, aunque en su mayoría benignos, pueden causar una flacidez en la piel que genera un crecimiento desproporcionado de tejidos blandos.