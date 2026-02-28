John Jairo y Carolina, dos historias de enfermedades raras en medio de la crisis del sistema de salud en Colombia

“Qué pena, señor Castillo, pero aquí sumercé no tiene nada que hacer”, fue lo que los médicos le dijeron a John Jairo Castillo hace siete años, cuando llegó a urgencias luego de despertarse completamente ciego. En ese entonces tenía 20 años y lo que recuerda de ese día es que “me acosté normal, me acosté viendo bien, con mi familia, y al otro día me levanto sin ver nada”.
Fue en un hospital en Vélez, Santander donde le dijeron que ya nada se podía hacer, pero sin ofrecerle explicaciones de por qué había perdido la visión. “Y ahí me trasladaron al Centro Médico Ardila Lulle, en Bucaramanga. Allí estuve alrededor de tres meses y, después de pasar por genetistas y otros exámenes, finalmente me dieron el diagnóstico: Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber”, cuenta.
Esta condición hace parte de las 2.190 enfermedades raras identificadas en el país por el Ministerio de Salud. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que afectan a más de 300 millones de personas.
Las patologías de este grupo se caracterizan por tener una prevalencia baja y por ser, en su mayoría, crónicas y degenerativas.
Este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que fue establecido en 2008 para promover una jornada especial de concientización sobre la importancia de la atención médica, el diagnóstico y el tratamiento oportuno, así como sobre la existencia de estas condiciones. Se celebra justamente en esta fecha (o el 29 de febrero cuando el año es bisiesto) por ser considerado el día más inusual del año.
En cuanto a la neuropatía, “es un trastorno genético que se hereda a través de las mitocondrias, que son los generadores de energía de nuestras células: convierten el oxígeno y los nutrientes en la energía que el cuerpo necesita para funcionar. Cuando esas mitocondrias no trabajan bien, se produce una falta de energía que puede hacer que algunas células funcionen mal o incluso mueran. Las partes del cuerpo que más dependen de esa energía son las primeras en afectarse, y una de ellas es el nervio óptico. Si suficientes mitocondrias están defectuosas, el nervio no recibe la energía necesaria y empieza a deteriorarse”, explica Mary Cabarcas, presidenta de la Asociación Colombiana de Neurooftalmología.
En el mundo se estima que 1 de cada 25.000 a 50.000 personas tiene esta enfermedad, y entre el 80 % y el 90 % de los casos corresponde a hombres. En Colombia, de acuerdo con datos de la Asociación, hay diagnosticados alrededor de 40 casos, la mayoría de ellos en la Costa Atlántica. Sin embargo, se cree que puede haber cerca de 1.000 pacientes con este diagnóstico que aún no han sido identificados.