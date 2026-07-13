¿Por qué está cambiando de color la emblemática estatua de la Universidad de Antioquia?

Pese a que por estos días –a raíz del periodo de vacaciones– la Universidad de Antioquia luce casi vacía, la residente más ilustre del Alma Máter se sigue llevando la atención de los visitantes, aún con el cambio de color que hoy tiene y que preocupa a algunos.

La escultura El Hombre Creador de Energía sigue activa en este caluroso junio, causando un peculiar contraste entre el sol radiante y el chorro de agua que discurre por la estructura de 18 metros y que terminan generando hasta pequeños arcoíris.

El Hombre Creador de Energía es una de las obras más emblemáticas de la U. de A. y uno de los símbolos culturales más reconocidos de Medellín.

La obra fue concebida por el genial maestro antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt y comenzó a levantarse en 1968 como parte de la construcción de la Ciudad Universitaria y se culminó en 1971.

Está elaborada en bronce y concreto que se conjugan con el agua y luz. Tal vez por su invaluable importancia para el Alma Máter, a los observadores de la escultura les ha llamado la atención la peculiar tonalidad rojiza que ha tomado la fuente recientemente.

Y es que sobre la estructura se ha vuelto a ver una pátina de color naranja que de a poco avanza sobre las efigies de bronce pero también por el pedestal en forma de flor del monumento.

La pátina se ha extendido tanto por la escultura que, por arriba, ya casi “viste” a las figuras humanas de un tono cobrizo; mientras que abajo, se ha regado por la base de la escultura, dejando solo un diminuto espacio en color gris que recuerda el cemento original.

Para algunos visitantes, el actual tinte que tiene la escultura es sinónimo de alarma dada la importancia que tiene la obra como símbolo de la universidad.

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