Comerciante lleva encadenado cuatro días frente a la Alcaldía de Caldas, Antioquia: denuncia abuso de autoridad

Encadenado a una baranda, durmiendo a la intemperie y alimentándose únicamente con agua, permanece desde el pasado sábado 27 de junio a las afueras de la Alcaldía de Caldas John James Parra Monsalve, un comerciante que asegura haber sido víctima de un procedimiento irregular por parte de funcionarios de la Administración Municipal y de la Policía. Este hombre exige que revisen el cierre de su establecimiento, una decisión que, según afirma, estuvo rodeada de inconsistencias y posibles abusos de autoridad. James es el propietario de un negocio dedicado a la venta de repuestos para motocicletas en ese municipio del sur del Valle de Aburrá. Según su relato, todo comenzó el viernes 26 de junio, cuando funcionarios de Espacio Público y varios uniformados llegaron hasta su establecimiento para realizar una inspección y solicitar la documentación del negocio. Sin embargo, en ese momento él no se encontraba en Caldas, sino en Medellín. Cuenta que recibió una llamada telefónica en la que le informaron que debía presentar los documentos correspondientes. Ante esa situación, afirma que los envió de inmediato de manera digital para demostrar que el establecimiento cumplía con los requisitos exigidos. No obstante, asegura que los funcionarios insistieron en que los documentos debían ser entregados físicamente. Lea más: Profesor de 70 años fue detenido en Caldas por presunto abuso sexual infantil Al enterarse de lo que ocurría, emprendió el regreso hacia Caldas. Pero cuando llegó al establecimiento, según su versión, el procedimiento de cierre ya estaba en marcha. El comerciante sostiene que, antes de que el sellamiento quedara en firme, presentó los documentos y demostró que se encontraba al día con los requisitos legales para operar. Pese a ello, asegura que los funcionarios continuaron con el procedimiento y ordenaron el cierre temporal del negocio durante 10 días.

¿Hubo irregularidades por parte de la Policía?

Más allá del cierre, el comerciante sostiene que durante el procedimiento se cometieron varias irregularidades administrativas. Según explica, el acta habría sido diligenciada con los datos de una persona diferente y no con los de él, que figura como propietario del establecimiento. Afirma que las autoridades identificaron como responsable del local a una mujer que, según él, no tiene ninguna relación jurídica con el negocio. Es precisamente por esa razón que considera que el procedimiento podría carecer de validez y pide que sea revisado por las autoridades. A su vez, James rechaza uno de los motivos que, según le manifestaron, se tuvieron en cuenta para proceder con la sanción. Dice que le señalaron de ocupar indebidamente el espacio público al ubicar motocicletas sobre el paso peatonal frente al establecimiento. Pero él asegura que esa situación nunca ocurrió y que las acusaciones no corresponden con la realidad. Incluso, precisa que en ocasiones las motos que ubican allí son de otras personas y no de sus clientes frecuentes.

Tras el cierre del negocio, el comerciante decidió acudir directamente a la Alcaldía de Caldas para solicitar una reunión con el alcalde y exponer personalmente lo ocurrido, pero indica que no obtuvo respuesta. Ante esa situación decidió iniciar una protesta indefinida. Desde el sábado permanece encadenado frente a la Alcaldía como mecanismo de presión para que su caso sea escuchado. Durante estos días ha permanecido en el lugar incluso durante las noches. Para atender necesidades básicas, como ir al baño, debe desplazarse hasta algunos establecimientos comerciales ubicados frente al edificio de la alcaldía, cuyos propietarios le han permitido utilizar sus instalaciones. Como parte de la protesta, Parra Monsalve asegura que también inició una huelga de hambre. Explica que únicamente está consumiendo agua mientras permanece encadenado. Su intención es permanecer allí hasta que las autoridades revisen el procedimiento que terminó con el cierre temporal de su establecimiento o, al menos, le permitan exponer su versión de los hechos ante la administración municipal.

Denuncia presuntas extorsiones