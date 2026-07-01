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Comerciante lleva encadenado cuatro días frente a la Alcaldía de Caldas, Antioquia: denuncia abuso de autoridad

Dice que le cerraron su local porque, según las autoridades, no tenía los papeles al día. Alega que eso no es cierto, y que se cometieron una serie de irregularidades.

  • John James Parra Monsalve tiene un negocio de repuestos para motocicletas hace 18 años en el municipio de Caldas, Antioquia. FOTO CORTESÍA.
    John James Parra Monsalve tiene un negocio de repuestos para motocicletas hace 18 años en el municipio de Caldas, Antioquia. FOTO CORTESÍA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Encadenado a una baranda, durmiendo a la intemperie y alimentándose únicamente con agua, permanece desde el pasado sábado 27 de junio a las afueras de la Alcaldía de Caldas John James Parra Monsalve, un comerciante que asegura haber sido víctima de un procedimiento irregular por parte de funcionarios de la Administración Municipal y de la Policía. Este hombre exige que revisen el cierre de su establecimiento, una decisión que, según afirma, estuvo rodeada de inconsistencias y posibles abusos de autoridad.

James es el propietario de un negocio dedicado a la venta de repuestos para motocicletas en ese municipio del sur del Valle de Aburrá. Según su relato, todo comenzó el viernes 26 de junio, cuando funcionarios de Espacio Público y varios uniformados llegaron hasta su establecimiento para realizar una inspección y solicitar la documentación del negocio. Sin embargo, en ese momento él no se encontraba en Caldas, sino en Medellín.

Cuenta que recibió una llamada telefónica en la que le informaron que debía presentar los documentos correspondientes. Ante esa situación, afirma que los envió de inmediato de manera digital para demostrar que el establecimiento cumplía con los requisitos exigidos. No obstante, asegura que los funcionarios insistieron en que los documentos debían ser entregados físicamente.

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Al enterarse de lo que ocurría, emprendió el regreso hacia Caldas. Pero cuando llegó al establecimiento, según su versión, el procedimiento de cierre ya estaba en marcha. El comerciante sostiene que, antes de que el sellamiento quedara en firme, presentó los documentos y demostró que se encontraba al día con los requisitos legales para operar. Pese a ello, asegura que los funcionarios continuaron con el procedimiento y ordenaron el cierre temporal del negocio durante 10 días.

¿Hubo irregularidades por parte de la Policía?

Más allá del cierre, el comerciante sostiene que durante el procedimiento se cometieron varias irregularidades administrativas. Según explica, el acta habría sido diligenciada con los datos de una persona diferente y no con los de él, que figura como propietario del establecimiento. Afirma que las autoridades identificaron como responsable del local a una mujer que, según él, no tiene ninguna relación jurídica con el negocio.

Es precisamente por esa razón que considera que el procedimiento podría carecer de validez y pide que sea revisado por las autoridades. A su vez, James rechaza uno de los motivos que, según le manifestaron, se tuvieron en cuenta para proceder con la sanción. Dice que le señalaron de ocupar indebidamente el espacio público al ubicar motocicletas sobre el paso peatonal frente al establecimiento. Pero él asegura que esa situación nunca ocurrió y que las acusaciones no corresponden con la realidad. Incluso, precisa que en ocasiones las motos que ubican allí son de otras personas y no de sus clientes frecuentes.

Tras el cierre del negocio, el comerciante decidió acudir directamente a la Alcaldía de Caldas para solicitar una reunión con el alcalde y exponer personalmente lo ocurrido, pero indica que no obtuvo respuesta. Ante esa situación decidió iniciar una protesta indefinida.

Desde el sábado permanece encadenado frente a la Alcaldía como mecanismo de presión para que su caso sea escuchado. Durante estos días ha permanecido en el lugar incluso durante las noches. Para atender necesidades básicas, como ir al baño, debe desplazarse hasta algunos establecimientos comerciales ubicados frente al edificio de la alcaldía, cuyos propietarios le han permitido utilizar sus instalaciones.

Como parte de la protesta, Parra Monsalve asegura que también inició una huelga de hambre. Explica que únicamente está consumiendo agua mientras permanece encadenado. Su intención es permanecer allí hasta que las autoridades revisen el procedimiento que terminó con el cierre temporal de su establecimiento o, al menos, le permitan exponer su versión de los hechos ante la administración municipal.

Denuncia presuntas extorsiones

Uno de los señalamientos más delicados formulados por el comerciante tiene que ver con supuestas exigencias económicas por parte de algunos funcionarios de Espacio Público del municipio de Caldas. Afirma que, en varias oportunidades, le habrían solicitado dinero con el fin de evitar visitas de inspección a su establecimiento.

Cabe aclarar que hasta el momento estas afirmaciones corresponden únicamente a la versión entregada por el comerciante y no han sido confirmadas por las autoridades competentes. Sin embargo, el hombre insiste en que esos hechos también deben ser investigados dentro del caso que hoy lo mantiene protestando frente a la sede de la administración municipal.

De acuerdo con el comerciante, la Personería Municipal de Caldas tuvo conocimiento de la protesta y manifestó su disposición para intervenir como mediadora entre él y la alcaldía.

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“Si no podemos llegar a un acuerdo, no me queda más que quedarme aquí encadenado los días que faltan para cumplir los 10, que es el tiempo que va a estar cerrado el negocio según lo que me dijeron. Es mi única manera de protestar”, concluyó James.

El comerciante insiste en que no pretende desconocer las labores de control que realizan las autoridades, pero considera que estas deben desarrollarse respetando el debido proceso y garantizando que las actuaciones administrativas se adelanten con información correcta.

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