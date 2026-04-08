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Comienza construcción de paso a desnivel en punto crítico de El Poblado: ojo a los cierres viales y rutas alternas

La obra, que se financia con recursos de valorización, estaría lista para el segundo semestre de 2027. Tome nota de los cambios viales.

  • Así quedaría el paso a desnivel en la loma de El Tesoro, en El Poblado. FOTO Alcaldía de Medellín
    Así quedaría el paso a desnivel en la loma de El Tesoro, en El Poblado. FOTO Alcaldía de Medellín
  • El mapa de cierres viales y vías alternas ante la construcción del paso a desnivel en la loma El Tesoro en El Poblado. FOTO Alcaldía de Medellín.
    El mapa de cierres viales y vías alternas ante la construcción del paso a desnivel en la loma El Tesoro en El Poblado. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Con una inversión de más de $23.000 millones y con el fin de destrabar la movilidad en uno de los puntos más críticos y congestionados del Poblado, la Alcaldía de Medellín a través del Fonvalmed (Fondo de Valorización de Medellín) inició la construcción del paso a desnivel en la loma El Tesoro con la vía Linares.

Lea más: Estos son los cierres y las rutas alternas mientras se interviene socavación en la avenida El Poblado, Medellín

La obra, que se financia por medio de la contribución por valorización y el aporte económico de propietarios y habitantes del sector, contempla un puente vehicular, 674 metros de vía, 479 metros cuadrados de espacio público y 1.151 metros cuadrados de zonas verdes. El objetivo es que el flujo de vehículos y peatones sea más óptimo y seguro.

De acuerdo con la administración municipal, con la intervención se pretende dar solución a los represamientos habituales que se presentan justo en ese punto, donde pese a la señalización instalada los accidentes son recurrentes.

“Queremos contarles que esta es la obra número 23 y la última del Proyecto de Valorización de El Poblado, todo gracias al pago oportuno de la contribución de valorización por parte de los ciudadanos. Seguimos cumpliendo con obras que mejoran la calidad de vida de la ciudad”, dijo la directora del Fondo de Valorización de Medellín, Angélica María Arias Loza.

Cierres viales y rutas alternas

Producto de la construcción del paso a desnivel en la loma El Tesoro con la vía Linares, la Secretaría de Movilidad anunció que de acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), desde el próximo lunes 13 de abril hasta el 6 de julio de este año, habrá cierres de 24 horas en la calle 3, entre la carrera 46 y la calle 4.

Entérese: Arrancan obras en el puente de la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná: así está el cronograma

Como ruta alterna se puede tomar la carrera 29, seguir por la calle 4 Sur, salir a la carrera 25 y nuevamente iniciar el recorrido habitual. En la zona habrá presencia de agentes de tránsito para garantizar la seguridad de todos los actores viales.

El mapa de cierres viales y vías alternas ante la construcción del paso a desnivel en la loma El Tesoro en El Poblado. FOTO Alcaldía de Medellín.
El mapa de cierres viales y vías alternas ante la construcción del paso a desnivel en la loma El Tesoro en El Poblado. FOTO Alcaldía de Medellín.

Se estima que la obra se entregue durante el segundo semestre de 2027.

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