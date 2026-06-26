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Bomberos Envigado envió equipo para apoyar labores de búsqueda y rescate en tragedia de Venezuela

Es uno de los primeros cuerpos de bomberos de Colombia que llega al vecino país a acompañar a los organismos venezolanos para buscar entre los escombros si hay más sobrevivientes o víctimas mortales.

  • Estos fueron los ocho bomberos de Envigado que viajaron a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate en la emergencia. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS DE ENVIGADO
    Estos fueron los ocho bomberos de Envigado que viajaron a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate en la emergencia. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS DE ENVIGADO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Con el fin de apoyar de manera más eficiente las labores de búsqueda, rescate y recuperación de las víctimas del sismo de Venezuela y sus réplicas, el Cuerpo de Bomberos de Envigado, Antioquia, envió ocho unidades al vecino país para aportar su experiencia en este tipo de labores. Es el primer organismo de este tipo del departamento que apoyará esta emergencia.

El comandante de este cuerpo de bomberos, capitán Luis Bernardo Morales, manifestó que “el cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado aporta ocho unidades, siete hombres y una mujer, al grupo USAR Col 1, que está conformado por otras entidades como la Fuerza Aeroespacial, la Armada, la Policía Nacional y el Ejército, entre otras entidades”.

La labor que desempeñarán los bomberos de Envigado en esta emergencia estará relacionada con el ingreso a las estructuras colapsadas para rescatar a las víctimas para entregarlas a los equipos médicos y recuperar los cuerpos de los fallecidos entre los escombros para las labores judiciales.

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“Se espera iniciar labores de manera inmediata para aumentar las probabilidades de supervivencia de quienes se encuentran el día de hoy aún bajo los escombros. Esta es la participación y el acompañamiento que hace el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, el único cuerpo de rescatistas de bomberos de Antioquia que hace presencia en esta emergencia”, indicó el capitán Morales.

Las ocho unidades viajaron en la tarde del pasado jueves desde el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y después de encontrarse con las demás entidades en Bogotá, viajaron hacia la ciudad de La Guaira, la zona más afectada por esta tragedia, que llega a los 589 fallecidos, según el más reciente informe.

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En el transcurso de la mañana de este viernes se espera vincularse a los trabajos que vienen realizando los organismos de socorro venezolanos en los sitios donde se produjo el colapso de las estructuras por cuenta del sismo del pasado miércoles.

El grupo interinstitucional, en el que también se encuentran los bomberos de Bogotá, Cali y Yopal, también cuenta con personal con diversas capacidades, las cuales buscan hacer más eficientes los trabajos en medio de la tragedia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el trabajo de este cuerpo de bomberos paisa y expresó: “Antioqueños, me informa el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado que están listos para viajar a Venezuela y apoyar las labores de búsqueda y rescate luego de la tragedia que vive el país hermano”.

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