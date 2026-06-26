Bomberos Envigado envió equipo para apoyar labores de búsqueda y rescate en tragedia de Venezuela

Con el fin de apoyar de manera más eficiente las labores de búsqueda, rescate y recuperación de las víctimas del sismo de Venezuela y sus réplicas, el Cuerpo de Bomberos de Envigado, Antioquia, envió ocho unidades al vecino país para aportar su experiencia en este tipo de labores. Es el primer organismo de este tipo del departamento que apoyará esta emergencia. El comandante de este cuerpo de bomberos, capitán Luis Bernardo Morales, manifestó que “el cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado aporta ocho unidades, siete hombres y una mujer, al grupo USAR Col 1, que está conformado por otras entidades como la Fuerza Aeroespacial, la Armada, la Policía Nacional y el Ejército, entre otras entidades”.

La labor que desempeñarán los bomberos de Envigado en esta emergencia estará relacionada con el ingreso a las estructuras colapsadas para rescatar a las víctimas para entregarlas a los equipos médicos y recuperar los cuerpos de los fallecidos entre los escombros para las labores judiciales. Entérese: Medellín y Antioquia se unen para ayudar a Venezuela: estos son los canales habilitados para apoyar al vecino país “Se espera iniciar labores de manera inmediata para aumentar las probabilidades de supervivencia de quienes se encuentran el día de hoy aún bajo los escombros. Esta es la participación y el acompañamiento que hace el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, el único cuerpo de rescatistas de bomberos de Antioquia que hace presencia en esta emergencia”, indicó el capitán Morales.

Las ocho unidades viajaron en la tarde del pasado jueves desde el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y después de encontrarse con las demás entidades en Bogotá, viajaron hacia la ciudad de La Guaira, la zona más afectada por esta tragedia, que llega a los 589 fallecidos, según el más reciente informe. Le puede interesar: ¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados En el transcurso de la mañana de este viernes se espera vincularse a los trabajos que vienen realizando los organismos de socorro venezolanos en los sitios donde se produjo el colapso de las estructuras por cuenta del sismo del pasado miércoles.