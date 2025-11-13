Sale a concurso contrato por más de $37.000 millones para construir megacolegio en El Diamante

La Alcaldía de Medellín acaba de abrir la licitación para construir un megacolegio en el sector de El Diamante, en el noroccidente de la ciudad, que costará más de 37.000 millones de pesos.
Le recomendamos leer: Con una nueva app y con los conductores de buses como voceros, la Alcaldía de Medellín quiere llenar los colegios en el 2026
Esta gran inversión servirá para albergar a 460 estudiantes de la Institución Educativa El Diamante, en la parte alta de la comuna 6-Doce de Octubre.
La información sobre las condiciones del concurso público fue publicada ya en el portal de contratación pública Secop, para que los oferentes que consideren que cumplen las condiciones para la ejecución de esta obra se presenten.