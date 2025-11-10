Alcaldía de Medellín tumbó 10 inmuebles que fueron construidos ilegalmente en el Cerro Pan de Azúcar

En el Cerro Tutelar Pan de Azúcar, una de las áreas naturales más emblemáticas y protegidas de Medellín, el Distrito realizó la demolición de 10 construcciones ilegales levantadas sin autorización dentro de un territorio de alto valor ambiental y cultural.
Estas edificaciones, hechas con materiales como madera, plástico tipo polisombra, láminas de zinc y cemento, fueron intervenidas por personal de la secretaría de Gestión y Control Territorial del programa Construye Bien, esto en cumplimiento a órdenes de policía emitidas por la Corregiduría de Santa Elena, como parte de las acciones para frenar la ocupación irregular de los cerros tutelares.