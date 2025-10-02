Están limpiando los deprimidos de Medellín para que no ocasionen tragedias en la temporada invernal que se avecina

Previendo que en la temporada invernal que se avecina no se presenten inconvenientes en los soterrados de Medellín, la administración está efectuando una intervención en esos lugares críticos por la posibilidad de inundación.

Las labores que son coordinadas desde la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito y han contado con el apoyo de la Policía Nacional, Emvarias y Empresas Públicas de Medellín, consisten en la limpieza, lavado y control a la movilidad en soterrados del Centro, El Poblado y otros puntos de la ciudad.

“Estos mantenimientos constan de limpieza de rejillas y desagües, así como de una correcta disposición de los residuos sólidos, con lo que garantizamos el adecuado flujo de las aguas residuales a través de las tuberías, evitando así inundaciones y posibles accidentes de tránsito”, detalló el subsecretario de Gestión Ambiental, Sergio Orozco.

En total, serán 14 los deprimidos a intervenir y hasta ahora ha habido avance en los de Villanueva, La Alpujarra, Los Músicos y Bulerías, en los cuales van en total 19.850 metros cuadrados de área barrida, 11 rejillas de concreto y 77 sumideros y desagües limpios.