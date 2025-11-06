Informe revela que más de 1.600 niñas menores de 14 años fueron madres en Colombia durante 2025

En Colombia, tener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito. Sin embargo, en lo que va de 2025, 1.630 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, según el más reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. El dato, sustentado en los registros del Dane, revela una realidad que va más allá de la estadística: detrás de cada número hay una niña violentada y un Estado que no logra protegerla.
Aunque la tasa de embarazo adolescente ha disminuido de manera constante durante los últimos diecisiete años, el fenómeno sigue siendo una alerta nacional. Entre enero y julio de 2025, 34.664 niñas y adolescentes de 19 años o menos habían sido madres, lo que representa el 14,2 % de los nacimientos registrados en el país.
La directora del LEE, Gloria Bernal, advierte que el problema es más profundo que una cifra. “Nuestro estudio indica que el embarazo en edades tempranas impulsa la interrupción de los estudios: muchas adolescentes embarazadas suspenden su asistencia al colegio, quedan rezagadas y eso afecta su continuidad educativa. Esto sugiere que la maternidad adolescente no solo es una consecuencia del abandono escolar, sino que funciona también como causa de deserción”, explicó.