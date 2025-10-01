El cuerpo de B-King llegará este jueves a Medellín y será velado en una funeraria de la ciudad

El cuerpo sin vida del artista Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el mundo musical como B King, llegará sobre las 9:00 a.m. de este jueves al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, para las posteriores honras fúnebres en un cementerio de Medellín. El cantante fue asesinado el pasado 16 de septiembre en Cocotitlán, México.
Así lo dieron a conocer fuentes cercanas al caso que aseguraron que el cuerpo será enviado, cumpliendo con todos los protocolos, en un vuelo comercial desde Ciudad de México y llegará al aeropuerto de Rionegro, para posteriormente llevarlo al cementerio Campos de Paz, de Medellín, donde se harán sus honras fúnebres.