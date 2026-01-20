Estafadores se hicieron pasar por la Alcaldía, prometieron boletas y plata, y tumbaron a 40 bailarinas

Lo que prometía ser una jornada laboral artística remunerada con $800.000 por apenas cuatro horas de trabajo, terminó en una pesadilla colectiva para más de 40 mujeres en Medellín. El pasado viernes, un grupo de bailarinas, modelos y deportistas llegó o se preparó para asistir al Jardín Botánico, citadas para un supuesto rodaje de la Alcaldía de Medellín, solo para descubrir que el evento no existía y que el dinero consignado para trámites administrativos había desaparecido junto con el presunto contratista.
El esquema del engaño fue elaborado con tanto detalle que las víctimas, curtidas en este tipo de eventos, cayeron redondas. Un hombre, quien se identificaba como Julián, contactó a las artistas ofreciendo participar en un proyecto denominado “Ballet al Parque”, el cual supuestamente buscaría promocionar iniciativas culturales de años anteriores mediante videos y entrevistas.