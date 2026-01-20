Estafadores se hicieron pasar por la Alcaldía, prometieron boletas y plata, y tumbaron a 40 bailarinas

Lo que prometía ser una jornada laboral artística remunerada con $800.000 por apenas cuatro horas de trabajo, terminó en una pesadilla colectiva para más de 40 mujeres en Medellín. El pasado viernes, un grupo de bailarinas, modelos y deportistas llegó o se preparó para asistir al Jardín Botánico, citadas para un supuesto rodaje de la Alcaldía de Medellín, solo para descubrir que el evento no existía y que el dinero consignado para trámites administrativos había desaparecido junto con el presunto contratista. Puede leer: Pilas: cuídese de estas cinco formas en que usan IA para extorsionar en Colombia El esquema del engaño fue elaborado con tanto detalle que las víctimas, curtidas en este tipo de eventos, cayeron redondas. Un hombre, quien se identificaba como Julián, contactó a las artistas ofreciendo participar en un proyecto denominado “Ballet al Parque”, el cual supuestamente buscaría promocionar iniciativas culturales de años anteriores mediante videos y entrevistas.

Para hacer la oferta irresistible, el estafador no solo ofreció un pago superior al promedio del mercado, sino que añadió un incentivo final: cortesías para el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny. La estrategia se basó en la confianza interpersonal. Andrea*, una psicóloga y bailarina de 27 años afectada por el fraude, explicó a este medio que la oferta no llegó por un desconocido, sino a través de su círculo cercano. “El modus operandi que ellos tienen es contactar bailarinas para que ellas mismas recluten a las otras bailarinas”, relató. Su amiga, quien también fue engañada, le aseguró que buscaban perfiles para un trabajo de la Alcaldía. Una vez contactadas, las víctimas ingresaban a un grupo de WhatsApp donde “Julián” solicitaba documentos habituales: copia de la cédula, fotografías de rostro y cuerpo completo, y medidas de tallaje. El punto de quiebre llegaba con la afiliación a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales). Aunque muchas de las artistas ya contaban con seguridad social, el estafador argumentaba que se requería un nivel de riesgo específico o una afiliación distinta para el evento. “Julián le pedía a las mujeres que contactaran a más artistas. El argumento era que el presupuesto del proyecto aumentaba”. Posteriormente, las remitía a un supuesto intermediario o cuenta bancaria para consignar alrededor de 102.000 pesos por el trámite exprés.

Presión y falsas promesas

Las víctimas relatan haber sido sometidas a presión, incluso en horas de la madrugada. Otra de las bailarinas afectadas narró cómo recibió llamadas intimidantes a las 3:00 a.m. en la noche previa exigiéndole dinero adicional por supuestas multas o errores en el sistema para no perder el contrato. “No, es que tengo un problema muy grande por culpa tuya... necesito que se paguen esas cosas”, le gritó el sujeto, manipulándola para realizar transferencias adicionales. El estafador le decía que las transacciones no llegaban y ella hizo tres consignaciones. Siga leyendo: Tenían un ‘call center’: cayó en Medellín banda de ciberdelincuentes que con fraudes obtenía USD 5 millones mensuales La ilusión se mantuvo hasta el último momento con la promesa de las boletas. Según el testimonio de una de las víctimas, el hombre escribió al grupo: “Niñas de la alcaldía, me acaban de decir que vamos a tener unas cortesías también para el concierto de Bad Bunny. Las que estén interesadas me dicen para ver cómo las repartimos”. El día del evento, por supuesto, nadie apareció. El hombre dejó de contestar, algunas fueron bloqueadas y otras recibieron burlas e insultos cuando reclamaron. “Ya el viernes en la mañana dejó de contestar, se desapareció y ahí sí nos dimos cuenta que era completamente el robo”, señala otra de las víctimas.