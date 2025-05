Expersonero de Medellín, Yeffer Vivas, aterrizó como contratista en el Gobierno Nacional

“Yo realicé el aporte, porque El futuro se parece a nosotros es una frase que se usaba mucho en el contexto del movimiento Independientes. Al momento de recibir la carta fue que muchos hicimos la donación, sin saber si eventualmente estos recursos iban a ser destinados a fines distintos. C uando realicé la donación y escribí al número de WhatsApp que decía la carta, nadie me respondió nada ”, dijo Valle al informativo Noticias Telemedellín en abril de 2024.

“(...) fue muy malo el trabajo que hicieron sobre ese tema, afortunadamente pude apelar ”, expresó la funcionaria. “Apelé ese auto de archivo, después, ya se había cambiado de personero, ya estaba el nuevo (Mefi Boset Rave) con su nuevo equipo, ellos analizaron las pruebas, porque con el anterior personero la verdad no hicieron nada, se demoraron mucho tiempo, no contrastaron, no tuvieron en cuenta todas las pruebas” , expresó.

Además de su desempeño en las investigaciones, a Vivas se lo cuestionó por haber incrementado su patrimonio, que a finales de 2019, meses antes de posesionarse como personero, aparecía con un valor bruto de $120 millones, y cuatro años y medio después ya comprendía cuatro propiedades registradas junto a su pareja y dos camionetas, por un valor comercial de aproximadamente $500 millones.

Durante su paso por el ente, también fueron vistas con suspicacia varias actividades que le habrían representado a la institución cuantiosos gastos de representación, como viajes a Argentina y París (Francia).

En quejas anónimas que entonces circularon, y llegaron a manos de la Procuraduría, se llegó incluso a aseverar que por materia de viáticos, Vivas habría gastado más de $239 millones.

En medio de toda esa presión ciudadana, a comienzos de febrero, Vivas redactó una carta en la que comunicó su retiro del concurso de méritos para el cargo de personero, y alegó razones familiares.

“Comedidamente comunico que por razones familiares he decidido no continuar en las siguientes etapas del concurso de méritos”, expresó.

Posteriormente, Vivas señaló ser víctima de una supuesta campaña de desprestigio.

“Esta campaña de desprestigio, que busca dañar mi imagen y el trabajo profesional de 21 años y de 4 al servicio de la ciudad, ha sido orquestada desde orillas políticas que, quizás, me consideran un obstáculo. Por eso he decidido tomar la decisión de retirarme del Concurso Personero 2024. Se trata de una decisión familiar. Dejaré que este proceso avance sin mi presencia y no me prestaré a los juegos de poder que aquí se han evidenciado, defenderé el proceso en otros escenarios”, añadió entones.

Sin embargo, la dimisión de Vivas se produjo cuando en el Concejo de Medellín varios cabildantes hicieron una recalificación que lo relegó a un segundo lugar, en medio de un debate en el que su gestión fue también cuestionada en esa corporación.