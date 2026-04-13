Ruso que escandalizó por dos años a vecinos de El Poblado fue expulsado de Colombia

George Wolfe fue conducido por los funcionarios de Migración para que abordara un vuelo hacia Miami. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA

Los vecinos del edificio Málaga, en El Poblado, por fin se libraron de la incomodidad que les ocasionaba los desmanes de un ciudadano de origen ruso y con ciudadanía estadounidense que por ser extranjero y tener dinero creía que podía hacer lo que le diera la gana.

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Migración Colombia anunció este lunes que expulsó a este hombre, cuyo nombre es George Wolfe, con lo cual puso fin a una situación que mantuvo en vilo la comunidad de El Poblado por más de dos años.

Fue este el tiempo durante el cual Wolfe mantuvo una actitud desafiante frente a las leyes colombianas, a la autoridad y frente a las quejas que quienes habitan el sector circundante a su residencia habían puesto.

Según le confirmó a EL COLOMBIANO la directora territorial de Migración Colombia, Paola Andrea Salazar, incluso en el momento en que se desarrollaba su expulsión, se conservó altanero y desafiante con los oficiales de la entidad dispuestos en el aeropuerto internacional José María Córdova.

“Amenazó con demandarnos, pero estamos preparado para eso”, dijo la funcionaria al indicar que el proceso está amparado por la facultad discrecional que tiene el Gobierno de admitir, inadmitir o expulsar a cualquier extranjero, más tratándose de alguien que ha afectado la tranquilidad social.

En este caso, el ruso, de 40 años de edad, había consolidado un expediente con múltiples denuncias, sanciones y reiteradas intervenciones de las autoridades en su contra, en particular por el comportamiento que observó en un apartamento de su propiedad localizado en el edificio Málaga, de la comuna 14-El Poblado.

Allí realizaba fiestas de manera constante con música a alto volumen, ingresaba gente en paños menores y observaban comportamientos que escandalizaron a los otros moradores del conjunto residencial

De hecho, algunos vecinos realizaron videos donde se ve al propio Wolfe asomado en compañía de mujeres semidesnudas por el balcón del apartamento y otros en los cuales mujeres en pantis y brasieres, sin camisa salían a la calle después de las rumbas.

Con ello no solo atentaban contra el descanso de las personas que debían madrugar a trabajar y de los niños para levantarse a estudiar, sino que generaban un ambiente de escándalo y confrontación moral.