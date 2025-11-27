Mandaron a la cárcel a habitante de calle en Medellín que abusó sexualmente de turista canadiense

El pasado 16 de noviembre, mientras disfrutaba de una caminata por el cerro El Volador, una ciudadana canadiense fue atacada por un habitante de calle que, tras atracarla, la agredió sexualmente.

Según el testimonio entregado por la mujer de 24 años de edad a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el agresor la amenazó con un cuchillo y la despojó de una mochila que tenía efectivo en pesos y en dólares. Luego procedió a agredirla sexualmente.

Dos días después, la policía ubicó al presunto agresor en Itagüí y procedieron a capturarlo. El hombre, identificado como Willinton Hurtado Palacios, fue presentado ante un juez de control de garantías. Al hombre de 38 años le imputaron cargos por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. El hombre aceptó los cargos. El hombre enfrentaría una pena superior a los 20 años de cárcel por el hecho.

Lea: Dominicana murió tras accidente con cable de energía en muelle de El Peñol, Antioquia

Este hecho pone nuevamente en evidencia la inseguridad que padecen los cerros tutelares en Medellín. Particularmente en el cerro El Volador, la alcaldía de Medellín ha señalado que adelanta operativos frecuentes para garantizar la seguridad de los visitantes y proteger el espacio público. Sin embargo, las denuncias por hurtos y otros hechos de inseguridad son pan de cada día.

También le puede interesar: Capturaron en una urbanización de La Estrella, Antioquia, a un cabecilla criminal de Ecuador

En redes sociales se han conocido denuncias de turistas y ciudadanos por violentos atracos con machete, acoso sexual e intimidaciones ante la ausencia de fuerza pública en la zona. Por ejemplo, el pasado mes de septiembre circuló en redes el caso de un ciudadano que mientras realizaba ejercicio en el cerro fue atracado violentamente con un arma blanca por un sujeto que lo despojó su billetera y no conforme intentó atacarlo. En su desespero, el hombre se habría lanzado por un barranco, resultando lesionado. También se recuerda el caso de una pareja de ciudadanos polacos que en 2023 registraron en sus propios celulares cómo fueron atacados salvajemente por dos hombres para despojarlos de sus pertenencias.

Lea: Video: taxista apuñaló a peatón que le reclamó por pasarse un semáforo en rojo en el Centro de Medellín

La ciudadanía ha pedido mejorar la seguridad en los cerros, garantizar mayor presencia constante de policías y encontrar la manera de hacer muchos más seguros estos lugares que son uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad.

Hay que recordar que los siete cerros tutelares hacen parte de la propuesta de turismo de naturaleza y bienestar que ofrece Medellín y que ponderan los extranjeros para elegir a la ciudad como su destino vacacional. Solo en el Cerro Nutibara, cerca de 1.200.000 personas, entre habitantes del Valle de Aburrá y turistas lo recorren cada año.