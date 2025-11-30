El metro nació en el caos y resucitó a Medellín hace 30 años: esta es su historia

El 26 de octubre de 1989 Medellín amaneció con la obra más ambiciosa de su historia convertida en ruinas. El río estaba flanqueado por zanjas abiertas y montañas de tierra entre Bello y la Terminal del Norte; de ahí hasta Industriales se extendía una plancha de seis kilómetros de concreto desnudo, sin paredes ni rieles, que en las noches servía de dormitorio a habitantes de calle; y entre Poblado e Itagüí, las disputas jurídicas frenaban cualquier intento de obra. Tres días antes de la fecha prevista para su inauguración, el Metro no era más que un sueño lejano en una ciudad sitiada por la guerra del narcotráfico. Y mientras las bombas y las balas imponían el miedo, el megaproyecto de transporte, anunciado como símbolo de modernidad y de resurgimiento, se hundía entre sobrecostos, disputas políticas y pleitos legales.
El Consorcio Hispano Alemán —el contratista que asumió la construcción bajo la modalidad de llave en mano, es decir, se encargaba de todas las etapas del proceso— se retiró, alegando falta de recursos y modificaciones en el trazado. El corazón de Medellín quedó como una herida abierta, lo que Ramiro Valencia Cossio, gobernador entre 1994 y 1995, llamaría después “un cadáver en la sala”.Los años más crudos de la violencia de Medellín fueron también los de la construcción del Metro: durante la década que duró la obra hubo casi cincuenta mil homicidios, un tercio de ellos mientras la construcción estuvo frenada. Y, sin embargo, seis años más tarde, la escena cambió. A las 11:00 de la mañana del 30 de noviembre de 1995, el presidente Ernesto Samper presionó un botón rojo y el tren comenzó a rodar. Fue el primero —y hasta hoy el único— sistema metro del país.
En la ceremonia, con cinco mil invitados nacionales y extranjeros, Medellín celebró entre lágrimas y aplausos. “En nombre de todos los antioqueños, y en calidad de primer mandatario de los colombianos, autorizo la puesta en marcha de nuestro Metro”, dijo Samper, en tanto una bandada de palomas revoloteaba en La Alpujarra. El convoy que avanzaba por los rieles no era solo un medio de transporte: era la señal de que la ciudad podía levantarse de las ruinas, de que la noche más oscura había comenzado a clarear.