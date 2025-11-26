Responsables de contagio masivo en centro estético de Medellín aceptaron cargos

Hace más de un año Medellín fue testigo de una historia de terror. Cerca de 55 mujeres fueron víctimas del centro estético Arte en tu Cuerpo, una clínica que les prometió cumplir sus sueños con procedimientos estéticos que aseguraban estar a la altura de sus expectativas.

Sin embargo, el cuento acabó en pesadilla. Casi medio centenar de mujeres terminaron infectadas por una bacteria que de manera acelerada empezó a destrozar sus cuerpos, algunas tenían deformidades físicas y otras sufrieron limitaciones funcionales permanentes.

Después de varios estudios, se determinó que las mujeres tenían una microbacteria no tuberculosa conocida como Mycobacterium chelonae, la cual necesitaba ser combatida con un tratamiento agresivo de antibióticos hasta por seis meses.

“Por la cantidad de los medicamentos y por lo fuertes que son, alteran muchísimo el cuerpo. Los gastos para poder tratarme de otros problemas de salud derivados han sido altísimos. Han sido meses de una consulta tras otra con ginecólogas, de pérdida de cabello, de incontables cicatrices, de sufrimiento de la familia, de recaídas –porque la bacteria persiste–, de daño psicológico y un difícil proceso para intentar sanar también mentalmente”, relató en su momento, una de las mujeres afectadas.

Una ardua investigación reveló que las responsables del centro estético, serían dos mujeres: Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, quienes fueron señaladas como las articuladoras principales de esta clínica clandestina, que además, según las autoridades no cumplía con las medidas de higiene y salubridad, y tenía quirófanos improvisados que funcionaban en diferentes inmuebles de Medellín.