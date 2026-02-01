x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Incendio consume varias viviendas en Manrique, mientras vecinos intentan contener las llamas

Un incendio afecta varias viviendas en el barrio Andalucía, de Manrique; vecinos intentan controlar el fuego mientras llegan Bomberos y la Policía apoya la emergencia.

  • En el lugar hacen presencia unidades de la Policía, que apoyan el control de la situación y monitorean el área con cámaras de seguridad para coordinar la atención de la emergencia. FOTO: Cortesía.
    En el lugar hacen presencia unidades de la Policía, que apoyan el control de la situación y monitorean el área con cámaras de seguridad para coordinar la atención de la emergencia. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un incendio se presenta en varias viviendas del barrio Andalucía, en la comuna de Manrique, específicamente en la calle 107 con carrera 49A.

La emergencia generó alarma entre los habitantes del sector, quienes, con mangueras y baldes, intentan mitigar la conflagración mientras llegan los organismos de socorro.

Lea más: Se incendió un apartamento en Belén (Medellín) con tres gatos y un perro en su interior

En el lugar hacen presencia unidades de la Policía, que apoyan el control de la situación y monitorean el área con cámaras de seguridad para coordinar la atención de la emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, se espera la llegada del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a más viviendas.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han reportado personas lesionadas. La situación continúa en desarrollo y se mantiene la alerta en el sector.

Espere más información...

