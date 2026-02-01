Petro ordena extradición inmediata de alias “Pipe Tuluá” a Estados Unidos por narcotráfico y presuntas maniobras dilatorias

El presidente, Gustavo Petro, ordenó al ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, ejecutar de manera inmediata la extradición de alias “Pipe Tuluá” hacia Estados Unidos.
La instrucción fue dada luego de que el jefe de Estado señalara que el presunto cabecilla criminal estaría intentando sobornar funcionarios públicos para frenar o dilatar su entrega a la justicia estadounidense.
A través de su cuenta en X, Petro aseguró que alias “Pipe Tuluá”, señalado líder de la banda criminal La Inmaculada, estaría usando recursos públicos para intentar quedarse en el país.
En su mensaje, el mandatario fue directo: “La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, al reprochar cualquier intento de manipular procesos judiciales bajo el argumento de la política de paz.