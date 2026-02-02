Paisas sale en Villavicencio a buscar su clasificación a cuartos de final de la Liga de Campeones

Con el balance de una victoria y una derrota, la primera tras 15 fechas de invicto, Paisas retomó los entrenamientos y viajó a Villavicencio para enfrentar este lunes y martes a Caimanes del Llano y Astros de México.
Será la segunda de las tres ventanas programadas para el Grupo A, que parcialmente lidera Astros con 6 puntos, seguidos por Paisas con 3 e igual número tiene Caimanes por sus tres derrotas consecutivas. “Claramente la derrota nos afectó mucho, teníamos un invicto de 15 fechas y perder, además en casa, no es fácil, pero ya corregimos los errores y ahora vamos a buscar los triunfos en Villavicencio, conscientes de que los rivales que tenemos son fuertes”, comentó el técnico Daniel Seoane.
