x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

‘Pipe Tuluá’ sería extraditado este martes a Estados Unidos, en pleno encuentro Petro-Trump

En el Valle del Cauca se están implementando acciones de seguridad ante posibles retaliaciones.

  • Andrés Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, será extraditado a Estados Unidos en las próximas horas. Foto: cortesía Fiscalía
    Andrés Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, será extraditado a Estados Unidos en las próximas horas. Foto: cortesía Fiscalía
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Luego de una intensa seguidilla de recursos judiciales y de varios intentos fallidos de su defensa por frenar el trámite, este martes 3 de febrero sería extraditado a Estados Unidos Andrés Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, señalado líder de la organización criminal La Inmaculada.

La extradición fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien informó que la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por el abogado del procesado, despejando así el camino para su entrega a las autoridades estadounidenses. El mandatario agregó que, según información en poder del Gobierno, Pipe Tuluá habría intentado sobornar a funcionarios públicos con el propósito de impedir su extradición.

La alerta sobre estas maniobras se conoció desde el pasado miércoles 28 de enero, cuando el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, advirtió sobre presuntas gestiones irregulares del excabecilla de la peligrosa banda conocida como La Inmaculada para eludir la justicia.

La llegada a una cárcel de Estados Unidos de este peligroso líder criminal coincide con la visita del presidente Gustavo Petro a ese país. El mandatario se reunirá con Donald Trump tras un intenso panorama diplomático y de mutuos señalamientos.

Los cargos en Estados Unidos contra alias Pipe Tuluá

De acuerdo con la acusación emitida el 11 de septiembre de 2024, dentro del caso identificado como 4:24-CR-195, alias “Pipe Tuluá”, cuyo nombre real es Andrés Marín Silva, es señalado de integrar una organización dedicada al narcotráfico con destino a Estados Unidos.

Conozca más: Gobierno confirmó la extradición de alias Pipe Tuluá, aunque a su defensa aún le queda un último recurso

El primer cargo lo acusa de concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución. El segundo lo señala de conspirar para traficar y distribuir cocaína, con conocimiento o motivos razonables para creer que la droga sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

El tercer cargo corresponde a la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con pleno conocimiento de que el estupefaciente llegaría de manera ilegal a Estados Unidos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida