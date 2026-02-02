‘Pipe Tuluá’ sería extraditado este martes a Estados Unidos, en pleno encuentro Petro-Trump

Luego de una intensa seguidilla de recursos judiciales y de varios intentos fallidos de su defensa por frenar el trámite, este martes 3 de febrero sería extraditado a Estados Unidos Andrés Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, señalado líder de la organización criminal La Inmaculada. La extradición fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien informó que la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por el abogado del procesado, despejando así el camino para su entrega a las autoridades estadounidenses. El mandatario agregó que, según información en poder del Gobierno, Pipe Tuluá habría intentado sobornar a funcionarios públicos con el propósito de impedir su extradición.

La alerta sobre estas maniobras se conoció desde el pasado miércoles 28 de enero, cuando el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, advirtió sobre presuntas gestiones irregulares del excabecilla de la peligrosa banda conocida como La Inmaculada para eludir la justicia. La llegada a una cárcel de Estados Unidos de este peligroso líder criminal coincide con la visita del presidente Gustavo Petro a ese país. El mandatario se reunirá con Donald Trump tras un intenso panorama diplomático y de mutuos señalamientos.

Los cargos en Estados Unidos contra alias Pipe Tuluá