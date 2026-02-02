Denuncian 472 contratos en el PAE por $2.200 millones para actividades de “propaganda”

Antes de que entrara en vigencia la ley de garantías este pasado 31 de enero, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del PAE habría suscrito contratos por cerca de 2.200 millones de pesos para la realización de eventos y actividades de propaganda para este Gobierno.
De acuerdo con la información revelada, la entidad habría contratado 472 servicios destinados a la organización de eventos que incluyeron tarimas, sonido, equipos de traducción y estrategias de difusión. También, se firmaron contratos para la pauta en redes sociales, emisoras y medios de comunicación tradicionales, esto, antes de que comenzaran a regir las restricciones propias del periodo electoral.
La denuncia la dio a conocer Germán Ricaurte, fundador de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, a través de un video que publicó en su cuenta de X (antes Twitter). En el video, aseguró que “en la unidad administrativa especial de alimentación escolar contrataron a 472 por 2.200 millones de pesos para la realización de eventos”, señaló.