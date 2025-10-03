Comunidad de La Picacha advierte de posibles tragedias en el invierno por incumplimiento de fallos de entidades estatales

A pesar de que hay varias sentencias judiciales de por medio que ordenan obras y reubicaciones alrededor de la cuenca de la Quebrada La Picacha para evitar riesgos, estos no se han cumplido, lo cual estaría amenazando con producir nuevas tragedias en este sector de Medellín en la temporada invernal que se avecina.

Así lo advirtió la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, que ha acompañado a la comunidad en sus reclamaciones al respecto.

Este afluente del río Medellín ha tenido un historial de desastres en la historia reciente, pero la que más se recuerda fue en 2011, durante una ola invernal que causó calamidades en todo el país, una inundación por La Picacha cobró la vida de una persona y arrasó decenas de viviendas.

Luego de esa calamidad, en 2014 la comunidad, ayudada por la Clínica Jurídica, instauró una acción popular para exigir la protección de sus derechos colectivos a la prevención de desastres técnicamente previsibles. En 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló de ellos, ordenando a la Alcaldía, Corantioquia, el Área Metropolitana e Isvimed hacer un censo poblacional, elaborar estudios técnicos, construir obras hidráulicas, actualizar el plan de manejo de la microcuenca y ofrecer soluciones de vivienda definitiva a por lo menos 106 familias de La Playita y de sectores como San Pablo, Las Mercedes, Guanteros, La Isla y El Hoyo. No obstante, el cumplimiento de estas órdenes habría sido lento e insuficiente, según advierte la Clínica Jurídica.

Más recientemente, en 2024, el Consejo de Estado ratificó el fallo e incluyó la obligación de formular una política pública de reasentamiento por desastres naturales, además de diseñar un plan progresivo de reubicación de las familias en riesgo, pero el incumplimiento persistiría, según se concluyó en una reunión de verificación realizada el pasado 23 de septiembre con presencia de entidades responsables y actores comunitarios.