Exfuncionarios de Quintero se declararon inocentes al iniciar juicio por el contrato de zonas verdes en Medellín

Arrancó el juicio oral por uno de los casos de corrupción más conocidos durante la alcaldía de Daniel Quintero: el famoso contrato para mantenimiento de zonas verdes que las dejó en un profundo deterioro agravando la crisis de espacio público, y que de paso reveló un entramado mayor de presunto direccionamiento en contrataciones con los que habrían esfumado miles de millones del erario de la capital antioqueña.
La audiencia de este martes 18 de noviembre fue expedita, pero sirvió para que la Fiscalía General de la Nación expusiera los pilares fundamentales en los que sustenta la imputación de delitos con la que espera que la justicia acuse y condene a la exsecretaria de Infraestructura Física de Medellín, Natalia Urrego; al exgerente de Metroparques, Jorge Liévano; y a la representante legal de la Reforestadora El Líbano, Luz Henao.
Lea aquí: Destituyen e inhabilitan por 9 años a dos exfuncionarios de Daniel Quintero por contrato de jardines en Medellín
“Se probará que los bienes y servicios que finalmente se contrataron no resultaron ser la propuesta más favorable para los fines estatales, comparados con los contratos previos y simultáneos, que no solo se ocuparon de las actividades de mantenimiento de zonas verdes, sino además tuvieron un componente de ciencia y tecnología enfocada a investigación y mejoramiento de las zonas como estrategia”, expuso la Fiscalía en la audiencia.
Hay que recordar que Urrego, Liévano y Henao deben responder por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública; en la adjudicación de un contrato para la atención de las zonas verdes.