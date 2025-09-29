Por defender a su mamá, una joven habría apuñalado a su padrastro en el noroccidente de Medellín

Los hechos ocurrieron sobre las 10:00 de la noche de este domingo en una propiedad ubicada en la calle 64A con la carrera 97, en este barrio de la comuna 7 (Robledo).

Un hombre, en alto estado de alicoramiento, llegó a su vivienda en el barrio El Cucaracho, nororiente de Medellín, y habría comenzado a agredir a su compañera sentimental y a su hijastra. La segunda atacada habría tomado un cuchillo de la cocina para defenderse, propinándole una herida en el pecho que le costó la vida a esta persona.

Según los testigos, la pareja sentimental había salido a departir en un establecimiento comercial del sector y en el transcurso de la noche, el hombre, identificado como Fernando Enrique Cadavid Rivera, de 64 años, habría golpeado a su compañera sentimental en un aparente ataque de celos después de haber consumido altas cantidades de licor.

En esta agresión, Fernando Enrique le habría ocasionado una lesión en el ojo a su pareja y luego entró a casa para comenzar a golpear a su hijastra, quien se encontraba acostada en su cama.

Testigos del hecho relataron que “él venía tomando desde el día anterior y cuando estaban en el establecimiento, el hombre se comenzó a exaltar y a golpear a su pareja. Cuando entraron al a casa, la hija de la señora comenzó a gritar que las ayudaran, que las iban a matar”.

Sin embargo, como que su clamor no fue escuchado, por lo que los ataques físicos y verbales continuaron y en medio de los hechos violentos contra ambas mujeres, la menor tomó un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el pecho. El hombre se desplomó en la sala de la propiedad, falleciendo instantáneamente, debido a que este le provocó lesiones en uno de sus pulmones.

Por este hecho, las autoridades capturaron a una mujer de 22 años, quien sería la hijastra de Fernando Enrique, a quien le encontraron el cuchillo para iniciarle el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio agravado. En medio de la audiencia judicial se establecerá si este hecho se habría producido en un acto de defensa propia.

En lo que concierne a la compañera sentimental de Fernando Enrique y madre de la capturada, ella tuvo que ser remitida a un centro asistencial, debido a las afectaciones ocasionadas por los múltiples golpes recibidos, principalmente uno que tenía en su ojo derecho.