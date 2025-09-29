Por defender a su mamá, una joven habría apuñalado a su padrastro en el noroccidente de Medellín

Un hombre, en alto estado de alicoramiento, llegó a su vivienda en el barrio El Cucaracho, nororiente de Medellín, y habría comenzado a agredir a su compañera sentimental y a su hijastra. La segunda atacada habría tomado un cuchillo de la cocina para defenderse, propinándole una herida en el pecho que le costó la vida a esta persona.
Los hechos ocurrieron sobre las 10:00 de la noche de este domingo en una propiedad ubicada en la calle 64A con la carrera 97, en este barrio de la comuna 7 (Robledo).