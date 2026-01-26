Hospital General de Medellín ya tiene nuevo gerente: es el tercero en dos años

El Hospital General de Medellín arrancó el 2026 con un nuevo cambio de gerente. Luego de la renuncia de María del Pilar Duque, conocida a mediados de enero, la Alcaldía de Medellín nombró en su reemplazo a Juan David Arteaga, quien venía desempeñándose desde 2024 como gerente de la E.S.E. Metrosalud. El cambio quedó formalizado el pasado 21 de enero, fecha en la que se emitieron dos decretos que fueron publicados en la Gaceta Municipal. En contexto: Renunció la gerente del Hospital General de Medellín, ¿por qué? Mientras en el primero, el (0071 de 2026) se aceptó la renuncia de Arteaga a su cargo en Metrosalud; el segundo (el 0072 de 2026) dejó en firme su llegada al Hospital General de Medellín. En los últimos dos años, bajo la responsabilidad de Arteaga estuvo manejar la crisis administrativa, financiera y de infraestructura en la que recibió Metrosalud de manos del gobierno pasado.

Además de tener gran parte de sus sedes deterioradas, pagos atrasados con su planta de personal y especialistas médicos, problemas de insumos, Metrosalud llegó al cambio de gobierno en 2023 arrastrando problemas reputacionales por presuntas irregularidades en su manejo durante la alcaldía de Daniel Quintero. “En caja apenas me encuentro con $50 millones disponibles, pero deudas que ascienden a los $97.000 millones las que hay que sumar las obligaciones laborales por $22.500 millones”, expresó en marzo de 2024 Arteaga, al referirse a la situación de Metrosalud, que desde entonces emprendió un proceso de estabilización. Le puede interesar: El primer trasplante de corazón en un hospital público de Colombia se hizo en Medellín Además de su paso por Metrosalud, Arteaga tiene una larga experiencia en el sector de la salud, habiéndose desempeñado como secretario de Salud de Antioquia, gerente de la EPS Savia Salud, gerente regional de Cafesalud, subsecretario de la Secretaría de Salud de Medellín, entre otros. La situación del Hospital General ha sido igual de delicada. Luego del cambio de gobierno, la entidad arrancó el 2024 arrastrando retrasos en el pago de su personal y múltiples denuncias por presuntos malos manejos del exgerente Mario Fernando Córdoba, hoy investigado por la Procuraduría General de la Nación.

Tras la salida de este último, la entidad también emprendió un plan de saneamiento, que incluyó la inyección de recursos desde el gobierno distrital. El pasado 15 de enero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez ya se había referido a la situación de la entidad, señalando que desde 2024 la Alcaldía inyectó más de $200.000 millones para mantenerla a flote. Siga leyendo: “Es la peor crisis que hemos vivido y lo peor es que es premeditada”: secretaria de Salud de Antioquia De acuerdo con el más reciente reporte revelado por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, con datos con corte a septiembre de 2025, el Hospital General tenía una deuda de $208.000 millones por parte de las EPS, siendo, de lejos, el hospital público más afectado por esos pasivos. Detrás del Hospital General aparecía el Hospital Alma Máter, con una cartera de las EPS de $163.000 millones; La María, con una cartera de $149.000 millones; el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, con $104.000 millones; y el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, con $100.000 millones. “Desde la Alcaldía, con recursos directos, hemos invertido $210.000 millones”, expresó Gutiérrez, señalando que la renuncia de la gerente Duque se habría dado por una situación personal y no por problemas en la institución.