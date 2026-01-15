“Comencé a gritar y un vecino me ayudó a salir”: así sobrevivieron habitantes de cuatro casas que colapsaron en Medellín

Mientras se encontraba reparando una de las 12 motos que tenía dentro de su taller en el barrio La Cruz, de Medellín, el mecánico Fredy Rincones sintió un estruendo y vio como el techo de su taller se caía como un dominó. De inmediato saltó hacia la calle, mientras le avisaba a las otras cinco personas que estaban en el lugar. Todas se lograron salvar, aunque el colapso de su establecimiento se llevó también a estos vehículos que tenía a su cargo.
Todo ocurrió a las 11:22 p.m. del pasado miércoles en la carrera 25 con la calle 75C, en la parte alta del barrio La Cruz, en la comuna 3 (Manrique), nororiente de Medellín, en una tragedia que algunos vecinos, en medio de los corrillos después de la emergencia, aseguraron que era una crónica de una tragedia anunciada. El motivo: desde octubre del año pasado se comenzaron a ver grietas en una de las propiedades, las cuales iban creciendo con los días.