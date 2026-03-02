La guerra en Medio Oriente se extiende con ataque de Israel al Líbano

La guerra en Medio Oriente se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán para tumbar el régimen de los ayatolás.
El ejército israelí afirma llevar a cabo ataques simultáneos “con cientos de aviones” en Irán y Líbano y advirtió a Hezbolá que pagará “caro” haber abierto fuego contra Israel.
Tel Aviv asegura haber interceptado un “proyectil” lanzado desde el Líbano y que otros cayeron en zonas deshabitadas, sin causar víctimas.
Por otra parte, Hezbolá reivindicó el lanzamiento de “una salva de misiles” y “de drones” contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en la operación estadounidense-israelí.
Era el primer ataque de la organización extremista libanesa a Israel desde el alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes. Las autoridades de Líbano dieron cuenta de al menos 31 muertos.
Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en Beirut durante la noche y vieron a numerosas familias huir del sur del país en coche, algunas de ellas con colchones atados al techo.
En Irán, la Media Luna Roja local afirmó que al menos 555 personas murieron por el conflicto que interrumpió las negociaciones con Washington sobre el programa nuclear de Teherán.
Para vengar la muerte de Jamenei y de un gran número de altos cargos de la república islámica, Teherán lanza una lluvia de misiles contra varios países de la región, que albergan en muchos casos bases estadounidenses.
Los habitantes de Doha, Abu Dabi y Dubái se despertaron un día más con el estruendo de las explosiones y una columna de humo se elevaba por encima de la embajada estadounidense en Kuwait.