Policía amplía sus líneas para la atención de denuncias y emergencias ciudadanas

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, señaló que “más que números telefónicos, estos mecanismos son líneas de respuesta inmediata que permiten transformar las alertas en intervenciones concretas, entendiendo que detrás de cada amenaza, extorsión o hecho delictivo hay una persona o una comunidad que requiere atención, orientación y protección efectiva”.

La Policía Nacional anunció que en Colombia, incluyendo Medellín y su área metropolitana, se ampliaron las líneas de atención a la ciudadanía, con servicios específicos, dependiendo de las necesidades para tener una mayor eficiencia en las denuncias y resoluciones de los casos.

Entre las líneas de atención se encuentran la línea de emergencias 123, en la que las personas pueden hacer sus llamados más urgentes en temas de hurtos, homicidios y demás hechos delincuenciales. Esta línea opera en articulación con la Alcaldía de Medellín.

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Si bien esta línea es la más común, la Policía Nacional cuenta con su línea propia, que es la 112, la cual está habilitada para reportar, también, los delitos en curso, pero directamente a la institución. “Con esto se facilita la reacción inmediata y la captura de los responsables en flagracia”, señaló el general Rincón.

A estas se suman las líneas más especializadas como la 165 del Gaula, que sirve para las denuncias contra la extorsión y el secuestro; la línea 155 o línea púrpura para la denuncia de violencias basadas en género; la 141 que sirve para la prevención de violencias contra niños y adolescentes.

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También están la 157 anticorrupción, que tiene como finalidad denunciar los delitos contra la administración pública, y las líneas 167 antinarcóticos y la 159 anticontrabando.