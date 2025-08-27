En las paredes del barrio Pablo Escobar se libra lucha por cambiar su relato

Nadie sabe muy bien qué hacer con la memoria de Pablo Escobar en Medellín. No hay, seguramente, una fórmula mágica ni un recetario. Lo único que parece claro es que algo hay qué hacer. La inacción no parece una posibilidad mientras por toda la ciudad se expanden los “museos” y los toures privados que con tal de llenarse los bolsillos (hay quienes también lo hacen por sobrevivir) cuentan cualquier cantidad de mitos sobre la vida y obra del exjefe del Cartel de Medellín, y venden la cantidad de souvenirs, recordatorios y productos con la cara y las palabras de Escobar que todos hemos visto. Se suele reclamar que, como se hace en otros países, como en Alemania tras el genocidio Nazi, el Estado tome un rol más protagónico y, a través de un relato oficial, le haga frente a los discursos que borran a las víctimas y enaltecen los victimarios.

Pues bien, eso ha empezado a ocurrir en el barrio Pablo Escobar, que desde la Alcaldía insisten en llamar Loreto, y que se había convertido en su sitio de peregrinación para los turistas ávidos de conocer la supuesta cara amable y generosa del narcotraficante, que hasta hace menos de un año era enaltecida por todo el barrio con murales, carteles, afiches y museos que lo veneraban. Allí, la Secretaría de Cultura instaló una exposición itinerante sobre la historia de la ciudad en las décadas 70, 80 y 90 del siglo pasado. Se trata de una muestra desarrollada en alianza con el Museo Casa de la Memoria, que invita a recorrer las huellas sociales y culturales de tres décadas fundamentales en la historia de la ciudad. Le puede interesar: Vergonzoso: ahora venden en la Comuna 13 la Operación Orión como “atractivo turístico” “Esta exposición trae un trabajo de curaduría y construcción colectiva que se ha venido dando por toda la ciudad. Resaltamos los liderazgos de este barrio que han sido fundamentales para construirlo, organizarlo y establecer los mecanismos de convivencia que lo mantienen vivo”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva. La exposición tiene archivos de prensa y datos históricos que muestran el desarrollo económico y poblacional de la ciudad, entrelazados con el impacto de las violencias, e invita a reflexionar sobre cómo Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo y destaca las iniciativas de la sociedad civil y el Estado para enfrentar ese pasado y construir esperanza. Puede leer: La deformada historia que cuentan en los narcotours en Medellín “Nuestra ciudad se llenó de sombras, opacando las esquinas, cuadras y barrios. Miedo y terror al amanecer, fronteras invisibles al mediodía, limpieza social al atardecer y toques de queda para irnos a dormir”, se lee en el cartel que resume la ciudad de los 80 y que no menciona ni una sola vez el nombre de Escobar. La única mención al narco está en el cartel que hace referencia a los años 90 cuando reseña su muerte. En el revés de los carteles hay fotografías de los líderes sociales del barrio y sus historias.