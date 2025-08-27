En las paredes del barrio Pablo Escobar se libra lucha por cambiar su relato

Nadie sabe muy bien qué hacer con la memoria de Pablo Escobar en Medellín. No hay, seguramente, una fórmula mágica ni un recetario. Lo único que parece claro es que algo hay qué hacer. La inacción no parece una posibilidad mientras por toda la ciudad se expanden los “museos” y los toures privados que con tal de llenarse los bolsillos (hay quienes también lo hacen por sobrevivir) cuentan cualquier cantidad de mitos sobre la vida y obra del exjefe del Cartel de Medellín, y venden la cantidad de souvenirs, recordatorios y productos con la cara y las palabras de Escobar que todos hemos visto.
Se suele reclamar que, como se hace en otros países, como en Alemania tras el genocidio Nazi, el Estado tome un rol más protagónico y, a través de un relato oficial, le haga frente a los discursos que borran a las víctimas y enaltecen los victimarios.