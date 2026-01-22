Medellín creó una plataforma que dice cuánto hay que pagar por montar negocios en espacio público

Usar el espacio público en Medellín para montar un negocio es completamente legal siempre y cuando se soliciten los permisos reglamentarios y se le pague al Distrito el monto acordado, recursos que deben ir destinados a mejorar, precisamente, el espacio público para el disfrute de la ciudadanía.

Buscando facilitar esos procesos y aumentar los índices de formalización, la Alcaldía de Medellín desarrolló una nueva herramienta digital que les permite a los comerciantes y ciudadanos conocer, en pocos minutos, el costo aproximado del aprovechamiento económico temporal del espacio público. Esta plataforma entrega información sobre tarifas, requisitos y modalidades de uso, con el fin de fortalecer la organización y la transparencia en este tipo de trámites.

“El objetivo es facilitar el acceso a la información y promover el uso responsable del espacio público. Con esta herramienta, los ciudadanos pueden consultar desde su celular si su actividad es viable y cuánto les costaría”, señaló la subdirectora de Gestión del Paisaje y Patrimonio, María Clara Arrubla.

Este recurso tiene como objetivo, sobre el papel, guiar a los ciudadanos sobre viabilidad, requisitos y costos asociados al uso de este recurso colectivo. Los usuarios acceden a una consulta ágil y reciben orientación sobre el proceso para obtener la viabilidad técnica, jurídica y financiera requerida según cada caso.

El aprovechamiento económico del espacio público, regulado por el Acuerdo 48 de 2014 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), establece que quienes utilicen áreas públicas con fines lucrativos deben pagar una tarifa que contribuye al sostenimiento y mejoramiento del entorno urbano. La nueva plataforma agiliza la consulta y brinda orientación sobre el proceso para obtener la viabilidad técnica, jurídica y financiera requerida.

Asimismo, la normativa contempla dos modalidades de ocupación: transitoria, para actividades de hasta 30 días, y temporal, para usos superiores a 30 días y hasta un año. Entre las actividades reguladas se encuentran mesas y sillas, eventos ocasionales, parques de diversiones temporales, unidades económicas móviles, valet parking, micromovilidad compartida y módulos de servicios públicos, entre otras.

En los últimos años, el Distrito de Medellín ha explorado varias figuras con el fin de aumentar el recaudo fruto del uso comercial del espacio público y de paso reducir los conflictos derivados de esta actividad que, generalmente, causa tensión entre residentes, comerciantes y autoridades locales.

El año pasado en el barrio Manila montaron como proyecto piloto el primer parklet de Medellín, una estrategia urbanística en la cual se interviene una vía con mobiliario como sillas y mesas, con las que se amplían corredores peatonales y se montan pequeños negocios móviles que son extensiones de bares, cafés y restaurantes, en fin. La medida, sin embargo, causó amplio rechazo entre los vecinos del sector que denunciaron falta de socialización por parte de la alcaldía.

En su momento, la Agencia APP defendió la iniciativa, de la cual dijo que es una estrategia de gestión del espacio público mucho más efectiva que disponer solamente de celdas de parqueo, que era lo que funcionaba en el espacio ahora convertido en parklet. Esta estrategia, implementada con éxito en ciudades como París y Nueva York, ha arrojado buenos resultados para recuperar seguridad, para mejorar el disfrute y convivencia en espacios públicos en zonas de alta mixtura, y, de paso, para generar recursos que se reinviertan en las mismas zonas.

En otras zonas de la ciudad donde actualmente el Distrito y comerciantes libran una pugna por estas figuras de aprovechamiento de espacio público, es en la 70. Allí, a finales de 2025, la alcaldía le dio un ultimátum a 50 establecimientos en los que encontraron cubiertas, cerramientos, mobiliario, decks y hasta plataformas instaladas sobre antejardines instalados de manera irregular. Según denunció la Alcaldía, en varios casos encontraron que los establecimientos hicieron ampliaciones de hasta un 30% sobre áreas que deben permanecer libres, alterando con esto la función urbanística del área y comprometiendo la seguridad, movilidad y accesibilidad peatonal en un sector con alta afluencia de ciudadanos y turistas, así como de actividades comerciales.

Pero en la versión de los comerciantes, el verdadero problema de fondo es que la Alcaldía de Medellín no ha sido clara en la definición de criterios para uso y aprovechamiento del espacio público en el sector. “Está comprobado que la mayoría de los comercios en la 70 están haciendo pago tal como lo definen los instrumentos de aprovechamiento económico de espacio público, respecto a lo que tiene que ver con la instalación de decks o las plataformas inferiores, cubiertas o tapasoles, algunos mobiliarios anexos que incluyen sillas y mesas, pero no hay una unidad muy bien definida de criterio que permita determinar qué se permite y qué no”, expresaron desde Asobares.

Con el aumento del turismo como uno de los renglones económicos más importantes en Medellín se espera que el comercio y establecimientos dedicados a ocio y entretenimiento, así como gastronomía sigan aumentando en todas las comunas, por lo cual es urgente que se intensifique la regularización de todo tipo de negocios pues por ahora con la alta informalidad y también la confusión en la normativa los grandes perjudicados son los habitantes en los barrios que cada día ven desaparecer a ritmo acelerado el espacio público y, para colmo, sin que exista ninguna compensación al respecto.