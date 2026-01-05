Avanzan en un 65% las obras para mitigar riesgos causados por lluvias en Medellín: estas son las zonas priorizadas

Las obras de estabilización en los puntos afectados por la primera temporada de lluvias de 2025 en Medellín registran un avance del 65%, según informó la administración distrital. Las intervenciones buscan reducir riesgos, recuperar la infraestructura dañada y garantizar la movilidad segura en zonas urbanas y rurales. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, a la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, declarada tras las afectaciones generadas por movimientos en masa y avenidas torrenciales, que comprometieron vías, taludes y otros componentes estructurales. “El objetivo principal de estas intervenciones es recuperar las vías, los andenes y demás infraestructura afectada, así como mitigar el riesgo asociado a los procesos de inestabilidad”, señaló el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

A la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, según administración distrital. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Entre las principales obras ejecutadas se encuentran la estabilización de taludes mediante muros de contención, anclajes activos y pasivos, perfilamiento de laderas con bermas y terrazas, así como la construcción de obras hidráulicas como canales de desagüe y cunetas, orientadas a prevenir nuevos procesos de erosión Actualmente, los trabajos de estabilización están próximos a finalizar en tres puntos: la vereda Santa Rita, en el corregimiento San Antonio de Prado; el sector de Los Balsos, en el corregimiento Santa Elena; y el Parque Biblioteca San Cristóbal. Además, la alcaldía contempla el inicio de nuevos frentes de obra en Villatina y en el corregimiento Altavista, específicamente en las veredas Manzanillo y El Jardín. Le puede interesar: Desastres dejaron 49 muertos en Antioquia este año, ¿culpa del cambio climático? La inversión destinada para estas intervenciones supera los $38.300 millones, recursos que, según la administración distrital, están enfocados en restablecer la infraestructura afectada y disminuir los riesgos para las comunidades impactadas por la temporada invernal.

Ola invernal en Antioquia dejó cerca de 50 personas muertas

El 2025 estuvo marcado por los llamados desastres “socio-naturales”, una categoría que reconoce la interacción entre fenómenos naturales y acciones humanas. El Valle de Aburrá fue una de las regiones más golpeadas. El cambio climático, la deforestación y el uso inadecuado del suelo fueron factores determinantes de muchas tragedias ocurridas durante los 365 días del año, en los que el departamento registró 675 emergencias, (504 asociadas a las lluvias), 49 muertos (el 73% de los muertos son del Valle de Aburrá), y más de 18.300 familias damnificadas por las mismas. Uno de los primeros eventos graves se presentó a finales de abril en el corregimiento de Altavista, en Medellín. Allí, la quebrada La Guayabala, usualmente de bajo caudal, se transformó en una violenta corriente debido a las intensas lluvias y a la ocupación irregular de su cauce. El agua multiplicó hasta ocho veces su caudal y arrasó viviendas, cobrando la vida de Yulieth Victoria Arboleda López, de 37 años, y de su hijo José Miguel Muñoz Arboleda, de 13. La avalancha del 29 de abril afectó cerca de 390 viviendas. Lea más: 780.000 personas en Medellín habitan zonas de alto riesgo de desastres naturales Las autoridades estiman que antes de 2030 más de 300.000 personas vivirán en zonas de alto riesgo. Solo en Medellín hay 65 puntos críticos ocupados por asentamientos informales que se expanden entre la pobreza, el abandono institucional y el dominio de grupos armados. A esto se suma un dato alarmante: el 25% del territorio metropolitano está bajo alguna amenaza asociada al cambio climático.

Preguntas frecuentes sobre el tema: