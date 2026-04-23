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Peligro sobre ruedas: Inmovilizan chiva rumbera en Medellín por fallas de seguridad

Una chiva modificada para ser discoteca fue inmovilizada en Medellín tras circular en redes sociales un video que mostraba al vehículo operando con sobrecupo, maniobras peligrosas y un techo descapotado sin permiso.

  • La chiva fue modificada para convertirla en una discoteca, con techo descapotado, sillas artesanales y operando en un sobrecupo que ponía en riesgo a sus pasajeros. Fotos: Alcaldía de Medellín.
    La chiva fue modificada para convertirla en una discoteca, con techo descapotado, sillas artesanales y operando en un sobrecupo que ponía en riesgo a sus pasajeros. Fotos: Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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La Secretaría de Movilidad de Medellín inmovilizó una chiva rumbera después de que se difundieran varios videos que mostraban alteraciones no autorizadas y comportamientos peligrosos. Lo que las imágenes no mostraban era el estado real del vehículo: cuando las autoridades lo rastrearon y lo llevaron a patios para un peritaje técnico, encontraron grietas en la carrocería, sillas modificadas de forma artesanal y el techo descapotado sin ninguna autorización.

Las chivas rumberas —con luces de discoteca, música a alto volumen y decenas de personas bailando— se han vuelto parte del paisaje de ciertas vías de Medellín, especialmente en temporadas de alta actividad turística y festiva. Las alarmas por estos vehículos llevan encendidas desde hace años. En 2023, el ingeniero Jorge Cortés Pérez murió en la vía Las Palmas tras caer de una de ellas.

También le puede interesar: Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, fue contundente tras la inmovilización: “No toleraremos estas conductas; este tipo de buses no puede transitar”. Además del comparendo al conductor, anunció que se compulsarán copias a la Superintendencia de Transporte para que investigue al Centro de Diagnóstico Automotriz que le dio el visto bueno técnico-mecánico al vehículo pese a las fallas encontradas.

El caso no es aislado. En lo que va de 2026, la Secretaría de Movilidad ha ejecutado más de 145 operativos de control al transporte turístico, verificando SOAT vigente, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación, capacidad de pasajeros y uso de cinturones.

La pregunta que deja este episodio va más allá de la chiva en cuestión: ¿cómo pasó la revisión técnico-mecánica un vehículo en ese estado?

No es la primera vez que un CDA queda en el centro de una investigación por negligencia. Hace apenas unos meses, 16 recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello murieron junto al conductor en un accidente de bus con fallas mecánicas. En ese caso, la Superintendencia de Transporte investiga tanto al CDA que certificó el vehículo como a la empresa turística que lo contrató.

Dos tragedias distintas, el mismo interrogante de fondo: ¿quién responde cuando los controles fallan antes de que el vehículo salga a la vía?

Lea más: “El bus no cumplía ni con el 20 % de la revisión”: sancionaron a empresa de buses y a un CDA por el accidente de los estudiantes de Bello

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, fue contundente tras la inmovilización: “No toleraremos estas conductas; este tipo de buses no pueden transitar”. Además del comparendo al conductor, anunció que se compulsarán copias a la Superintendencia de Transporte para que investigue al Centro de Diagnóstico Automotriz que le dio el visto bueno técnico-mecánico al vehículo pese a las fallas encontradas.

El caso no es aislado. En lo que va de 2026, la Secretaría de Movilidad ha ejecutado más de 145 operativos de control al transporte turístico, verificando SOAT vigente, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación, capacidad de pasajeros y uso de cinturones.

La pregunta que deja este episodio va más allá de la chiva en cuestión: ¿cómo pasó la revisión técnico-mecánica un vehículo en ese estado?

No es la primera vez que un CDA queda en el centro de una investigación por negligencia. Hace apenas unos meses, 16 recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello murieron junto al conductor en un accidente de bus con fallas mecánicas. En ese caso, la Superintendencia de Transporte investiga tanto al CDA que certificó el vehículo como a la empresa turística que lo contrató.

Dos tragedias distintas, el mismo interrogante de fondo: ¿quién responde cuando los controles fallan antes de que el vehículo salga a la vía?

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