Se desplomaron precios en Airbnb para el concierto de Bad Bunny en Medellín, ¿qué pasó?

La plataforma Airbnb está penalizando a los usuarios que estarían especulando con los alojamientos para este fin de semana en Medellín. La Alcaldía también está recibiendo denuncias.

  Los precios de plataformas como Airbnb se dispararon por el concierto de Bad Bunny en Medellín. FOTO: Camilo Suárez y Cortesía
    Los precios de plataformas como Airbnb se dispararon por el concierto de Bad Bunny en Medellín. FOTO: Camilo Suárez y Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Los Precios exorbitantes para entrar este fin de semana en Medellín se desplomaron durante la mañana de este viernes, luego de que esa plataforma comenzará a penalizar a algunos usuarios que se estarían aprovechando de la alta demanda generada por el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

De acuerdo con los cálculos del Distrito, se estima que entre este 23 y 25 de enero, en la ciudad habrá más de 100.000 visitantes, no solo con motivo del espectáculo musical,sino también por la realización del evento de Colombiatex de las Américas.

Mientras durante la tarde del pasado jueves y la mañana de este viernes en el mapa de plataformas como Airbnb podían verse establecimientos que ofrecían alojamientos de$31, $19 y $11 millones, Hacia el mediodía de este viernes los precios se desplomaron ostensiblemente,regresando la ciudad a aparecer con opciones desde los $200.000 hasta los $3,9 millones.

Le puede interesar: Alojamientos hasta por $31 millones: los precios en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny

Hacia la 1:00 de la tarde, algunos de los alojamientos más costosos aparecieron en zonas como el Centro de Medellín, en donde cerca del Parque del Periodista se ofrecían alojamientos de una litera y habitación compartida.hasta por $3,9 millones la noche.

Durante la mañana de este viernes, el alcalde Federico Gutiérrez encabezó una rueda de prensa en la que se refirió precisamente al tema, calificando como “deshonestos” a los ciudadanos que estaban cancelando incluso reservaciones para posteriormente subir hasta 20 veces el precio, buscando efectuar cobros onerosos.

“Frente a los deshonestos que cancelaron para resubir el precio 10 o 20 veces más caro con excusas falsas, hablé con el representante de Airbnb para América Latina. Se les bloqueará el calendario para que no puedan volver a alquilar en esos días e incluso he pedido que los saquen de la plataforma. El turismo hay que cuidarlo y no permitiré que se generalice por unos pocos que hacen las cosas mal”, dijo Gutiérrez.

Siga leyendo: ¿Hay cama pa tanta gente? El sector hotelero de Medellín está listo para el Conejo Malo

El mandatario distrital señaló que, si bien la Alcaldía ni ninguna entidad pública tiene la potestad para regular el comportamiento de la oferta y la demanda de un servicio, sí señaló que el problema de esta semana fue visto con la mayor preocupación, dado que la imagen de la ciudad se podía ver afectada.

“Sobre los controles en plataformas, como alcalde no soy quien decide cuánto cobra un hotel o una plataforma, pues existe la oferta y la demanda. Sin embargo, cuando aparecen tramposos que rompen las reglas, generan desconfianza en todo el sector y afectan la economía. Medellín seguirá creciendo y su agenda de eventos es muy grande, lo cual irradia beneficios a toda el área metropolitana e incluso a municipios del Oriente y Occidente”, dijo.

"Quienes abusen deben ser retirados de las plataformas para no dañar lo construido. Existe un debate sobre el alto costo del metro cuadrado y los arriendos, pero esto ocurre porque hay mucha demanda y poca oferta.La construcción en la ciudad quedó estancada por restricciones del POT, por lo que este año nos atrevemos a esa discusión para aumentar la oferta y que los precios bajen.. Lo más importante es que nuestra gente esté bien primero”, añadió.

Finalmente, la Alcaldía señaló haber abierto un canal de comunicación directo con la Superintendencia de Industria y Comercio, para acompañar a quienes estén siendo víctimas de abusos.

Para recibir denuncias la Alcaldía habilitó la línea de WhatsApp 3016044444; su sitio web, para radicar PQRSD, https://www.medellin.gov.co/es/pqrsd/ ; el correo eléctrico de atención ciudadana,atencion.ciudadana@medellin.gov.co; y sus redes sociales, @AlcaldiadeMed.

