¿Hay cama pa tanta gente? El sector hotelero de Medellín está listo para el Conejo Malo

En medio de la efervescencia mediática por los tres conciertos de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, los internautas han hecho virales las denuncias respecto a las cancelaciones de última hora en las modalidades de alquiler turístico de viviendas. El descontento ha salpicado a las plataformas Airbnb, entre otras. Por eso, EL COLOMBIANO entrevistó a Sandra Restrepo Gómez, la directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, sobre los desafíos que eventos de este tipo le ponen al sector del turismo y la hotelería.

Restrepo González afirma que la ciudad cuenta con una oferta de 33.101 camas, sumando la capacidad de los apartahoteles, hostales y hoteles. En ese sentido, según ella, el sector se encuentra preparado para atender el aumento de visitantes previsto con motivo de los conciertos de gran formato programados para este fin de semana. Según explicó, este tipo de eventos no es nuevo para la ciudad y, en experiencias anteriores, los establecimientos han respondido de manera organizada para recibir a los asistentes.

De acuerdo con la directiva, la preparación del sector no se limita a la operación hotelera, sino que se articula con la oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento de la ciudad. El objetivo es que los visitantes no solo asistan a los conciertos, sino que también recorran diferentes zonas urbanas y participen de la dinámica económica local.

Restrepo indicó que, en este tipo de coyunturas, los sectores con mayor demanda suelen ser aquellos donde se concentra la mayor oferta hotelera. En ese sentido, El Poblado y Laureles–Estadio son, por lo general, las zonas que registran primero altos niveles de ocupación cuando se realizan eventos de gran convocatoria.

Frente al comportamiento de las tarifas, señaló que en Colombia rige el principio de libre competencia, por lo que los precios pueden variar según la demanda del mercado. Explicó que, ante un aumento en la solicitud de habitaciones, es habitual que las tarifas se ajusten, aunque recalcó que estos incrementos deben responder a dinámicas normales del mercado y no a prácticas desproporcionadas.

Sobre la capacidad de alojamiento, Restrepo recordó que la ciudad cuenta con diversas modalidades de hospedaje, entre ellas hoteles, hostales, apartamentos turísticos y viviendas turísticas. En lo que concierne exclusivamente a la hotelería, el gremio estima una ocupación entre el 88 % y el 90 % durante los días de los conciertos.

La directora ejecutiva de Cotelco también se refirió a los reclamos ciudadanos relacionados con posibles alzas excesivas en los precios. Indicó que el gremio hace un llamado permanente a la responsabilidad empresarial y recordó que existen entes de control que pueden intervenir si se presentan prácticas indebidas. Añadió que, hasta el momento, no se han recibido quejas formales contra hoteles afiliados a Cotelco, aunque reiteró la importancia de actuar con prudencia para evitar sanciones y afectaciones al sector.

Finalmente, Restrepo señaló que la ciudad ha registrado comportamientos similares en otros eventos de carácter internacional, como conciertos de artistas de gran convocatoria. En esos casos, la hotelería ha experimentado altos niveles de ocupación, con impactos positivos en distintos sectores de la economía local. Según afirmó, este tipo de eventos refuerza la relevancia del turismo como motor económico y plantea retos para mantener prácticas responsables dentro del sector.