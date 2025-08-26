36 ‘parceros’ que estaban cerca de los combos o de la prostitución en Medellín ahora serán barténderes

El primer día en su nuevo trabajo en Provenza, Bryan* llegó temprano. La cita para ultimar detalles del contrato y empezar la capacitación era a las 10:00 a.m. Se levantó temprano y a las 6 de la mañana salió. Vive en Acevedo. Se fue caminando y sin desayunar. Tres horas de camino y llegó antes de tiempo. De no ser porque se lo preguntaron, nadie se habría enterado que caminó más de 10 kilómetros porque no tenía para los pasajes. Ahora, en su nuevo trabajo como barténder, probablemente la caminata sea solo una anécdota para el futuro.
