Metro de Medellín aclara que renovación de tarjetas Cívica no es para todos: estos son los usuarios que deben hacerlo

Entre los usuarios que deben hacer el cambio se encuentran quienes tienen tarjetas emitidas entre 2007 y 2014. Conozca aquí más detalles.

  • Las personas que cumplan con estas condiciones y hayan recibido la notificación deben acercarse a los puntos de atención al cliente ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio e Itagü. FOTO: Cortesía
    Las personas que cumplan con estas condiciones y hayan recibido la notificación deben acercarse a los puntos de atención al cliente ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio e Itagü. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 8 horas
bookmark

El Metro de Medellín anunció el inicio de un proceso de renovación de algunas tarjetas Cívica, una medida que, según la empresa, no cobija a todos los usuarios de la red. Según informó la empresa, únicamente deberán realizar el cambio las personas que hayan recibido un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp oficial notificando esta actualización.

La entidad fue enfática en aclarar que los mensajes no son masivos, sino dirigidos exclusivamente a quienes requieren el cambio. En este grupo se encuentran los usuarios con tarjetas emitidas entre 2007 y 2014, quienes no hayan renovado su tarjeta en los últimos 10 años, quienes tengan tarjetas azules con foto o aquellas que no permiten recargas virtuales.

Le puede interesar: Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

Las personas que cumplan con estas condiciones y hayan recibido la notificación deben acercarse a los puntos de atención al cliente ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio e Itagüí, donde podrán realizar el trámite presentando su cédula. El Metro aclaró que el proceso es completamente gratuito.

Los puntos de atención atienden al público de 10:30 a. m. a 7:30 p. m., y el cambio deberá realizarse antes del 15 de marzo, con el fin de garantizar a los usuarios una tarjeta actualizada que facilite el ingreso ágil a la red Metro y permita el uso de servicios como las recargas virtuales.

Desde el Metro reiteraron el llamado a no acudir a los puntos si no se ha recibido previamente el mensaje, para evitar congestiones innecesarias y permitir una mejor atención a quienes realmente requieren la renovación.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el costo de renovar la tarjeta Cívica?
El proceso de renovación para los usuarios notificados es completamente gratuito, siempre y cuando se realice dentro de los plazos establecidos y en los puntos de atención autorizados por el Metro de Medellín.
¿Qué pasa si no he recibido el mensaje de WhatsApp o correo?
Si no ha sido notificado, no debe acudir a los puntos de atención. Su tarjeta actual sigue vigente y plenamente operativa. El proceso no es masivo para evitar congestiones.
¿Qué documentos necesito para el trámite?
Solo debe presentarse personalmente en los puntos de las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio o Itagüí con su cédula de ciudadanía original y la tarjeta que desea renovar.
