El nuevo premio literario que pagará más de 4.000 millones de pesos al escritor ganador

Este jueves, en Madrid, España, anunciaron el que será uno de los galardones mejores pagos de la literatura hispanoamericana. Se trata del Premio Aena Narrativa, el cual otorgará un cheque de un millón de euros –más de 4.000 millones de pesos colombianos al cambio actual– al escritor ganador. Lea: Editorial Angosta cumple 10 años: “Nos mueve una idea colombiana: lo bueno, bonito y barato” El reconocimiento fue presentado por Maurici Lucena, presidente de Aena, la compañía española que se dedica a gestionar logisticamente los aeropuertos del país europeo y que es quien está detrás del nuevo premio. Al lado del empresario estuvo Rosa Montero, la reconocida escritora española de novelas como La ridícula idea de no volver a verte y El peligro de estar cuerda, quien será la presidenta del jurado. El propósito del Premio Aena Narrativa será reconocer una obra publicada el año inmediatamente anterior –en el caso de su primera edición, la de 2026, el ganador será un libro de 2025–. A diferencia de algunos de los más importantes galardones de la literatura hispanoamericana –como el Planeta y el Seix Barral, entregados ambos en febrero–, este galardón no tiene a ninguna editorial detrás.

Uno de los detalles que sorprenden del Aena es su premio mayor –que es de la misma suma que el de la Editorial Planeta–, pero también el hecho de que los cuatro finalistas recibirán un reconocimiento de 30.000 euros (más de 130 millones de pesos) y que la empresa invertirá un millón de euros adicionales en las cinco obras que lleguen a la ronda final para donarlas a bibliotecas, escuelas y universidades. Los únicos géneros que no pueden participar en el Premio Aena Narrativa son la poesía, el teatro y el ensayo. Además, libros escritos en lenguas cooficiales de España como el catalán, el gallego, el euskera, el valenciano y el aranés que hayan sido traducidos al español serán tenidos admitidos en la competencia. Es por esto que Montero ha comparado este galardón como el Booker Prize, uno de los más prestigiosos a nivel internacional y que reconoce a la mejor obra traducida al inglés. A mediados de marzo se dará a conocer la lista de finalistas del nuevo premio y el ganador se revelará el 8 de abril en Barcelona, España. Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa hacen parte del grupo de socios del reconocimiento.