Con bomberos y policías rescataron a una niña de 9 años abandonada en una casa de Medellín

Al llegar al sitio, las unidades de la Policía Nacional verificaron que el inmueble contaba con dos rejas de seguridad aseguradas, lo que impedía el acceso inmediato y ponía en riesgo la integridad de la niña ante cualquier eventualidad. Por esta razón, fue necesaria la coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes intervinieron técnicamente para garantizar un ingreso seguro a la vivienda.

El operativo se activó tras el reporte de un ciudadano, al parecer un familiar, quien alertó sobre la posible vulneración de los derechos de la menor al no encontrarse bajo el cuidado de ningún adulto responsable.

Policías y bomberos de Medellín realizaron el rescate de una niña de 9 años que fue hallada sola al interior de una vivienda en el barrio La Francia, nororiente de la ciudad.

Una vez rescatada, la menor fue puesta a disposición de la Comisaría de Familia, la cual ordenó su traslado inmediato a un hogar de paso. Allí se inició el proceso de verificación y restablecimiento de derechos, conforme a la normativa vigente para la protección de la infancia y la adolescencia.

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, rechazó este tipo de conductas e hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para reportar oportunamente cualquier situación que comprometa el bienestar de los menores.

Le puede interesar: Rescatan a niño de 5 años que fue hallado solo y pidiendo ayuda dentro de una vivienda en Medellín

Lamentablemente, este caso no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de rescates recientes que evidencian una problemática recurrente en la capital antioqueña. En lo que va corrido del año, la Alcaldía de Medellín ha tenido que otorgar más de 9.400 medidas de protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados.

Recientemente, las autoridades atendieron otros casos críticos de abandono en diferentes puntos de la ciudad.

En Laureles, una niña de 4 años fue rescatada tras ser dejada sola en una casa. Los vecinos alertaron a la línea de emergencias al escuchar el llanto prolongado de la menor. En este operativo, también fue necesario que los bomberos forzaran la entrada para auxiliar a la niña, quien se encontraba desorientada,.

En la Comuna 13, un niño de 5 años fue hallado a las 4:00 a.m. pidiendo ayuda en una vivienda del sector La Quiebra, en el barrio Juan XXIII. Al ingresar, la policía confirmó que no había adultos en el lugar y el menor desconocía el paradero de sus padres,.