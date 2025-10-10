¡Échele cabeza! Estaciones del Metro se rotan para promover la salud mental

Aunque la fecha clásica del Día Mundial de la Salud Mental es este 10 de octubre, durante todo el mes el Metro de Medellín tendrá actividades rotativas por sus estaciones para concientizar y propiciar acciones positivas en este campo.

Para este viernes el Sistema Masivo de Transporte del Valle de Aburrá programó una serie de actividades lúdicas y culturales con el fin de promover la calma, el bienestar y el adecuado manejo de las emociones.

Estas tienen lugar en la plazoleta de la estación San Antonio a partir de las 3:00 p. m. con el conversatorio Otras herramientas para abordar la salud mental, que cuenta con el apoyo de la carrera atlética Mind Run y el podcast Tenemos que hablar.

Luego, a las 3:30 p. m. hay un taller de yoga en silla y respiración con la artista Silvia O, y a continuación, la actividad Elige la calma. a cargo de la organización Brahma Kumaris.

La jornada finaliza con el concierto Música para el alma con Silvia O y la Vida Band, con un repertorio de canciones de letras inspiradoras y sonoridades que invitan a agradecer y celebrar la vida.